Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisKonfliktai ir saugumas

D. Trumpo įsakymas virsta realybe: aiškėja branduolinės raketos bandymo detalės

2025 m. lapkričio 4 d. 11:17
Lrytas.lt
Remiantis navigacijos įspėjimais, JAV kariuomenė suplanavo savo pirmąjį tarpžemyninės balistinės raketos bandymą be branduolinės kovinės dalies po to, kai Donaldas Trumpas įsakė atnaujinti bandymus, praneša „Newsweek“.
Daugiau nuotraukų (20)
Leidinys nurodo, kad sprendimas priimtas Rusijai ir Kinijai tęsiant savo arsenalų bandymus.
Nyderlandų Delfto technologijos universiteto dėstytojas Marko Langbrokas prognozavo, kad artimiausias „Minuteman III“ paleidimas gali įvykti tarp lapkričio 5 ir 6 d.
JAV raketą greičiausiai paleis iš Vandenbergo kosmodromo Kalifornijoje, cituoja „Newsweek“.
Ekspertas pridūrė, kad taikinys bus Ronaldą Reiganą menantis priešraketinės gynybos bandymų poligonas Ramiojo vandenyno viduryje. Planuojamos ir penkios nuolaužų kritimo zonos ilgojo maršruto atkarpose.
JAV karinės oro pajėgos, mokslininkų duomenimis, dislokuoja 400 „Minuteman III“ raketų šachtose Kolorade, Montanoje, Nebraskoje, Šiaurės Dakotoje ir Vajominge. Nominali šių raketų nuotolio riba viršija 9 600 km.
Politinis fonas
Spalio 30 d. D. Trumpas socialiniuose tinkluose paskelbė apie branduolinių bandymų atnaujinimą ir nurodė įsakymą perdavęs Karo ministerijai, rašo „Newsweek“. Jis aiškino, kad „visi testuoja“, todėl JAV privalančios veikti.
Tuo metu Rusija gyrėsi „Burevestnik“ bandymu, treniravosi paleisdama „Jars“, „Sinjeva“ ir dvi „Ch-102“ raketas. Vladimiras Putinas taip pat trimitavo apie povandeninės „Poseidon“ raketos startą, kurio galia esą „ženkliai viršija“ „Sarmat“.
Kremliaus pareigūnai tikino, kad „Burevestnik“ startas neva nėra branduolinis bandymas. Jie perspėjo „atsakomaisiais veiksmais“, jei JAV atliktų branduolinį testą, mini „Newsweek“.
Bandomasis skrydis be galvutės tikrina nešiklio patikimumą, valdymą ir trajektoriją. Tokie paleidimai įprastai rodo atgrasymo sistemos pasirengimą be branduolinio užtaiso panaudojimo.
„Newsweek“ pabrėžia, kad D. Trumpo įsakymas ir sinchroniški Rusijos bei Kinijos žingsniai didina didžiųjų galių branduolinės kontrolės įtampą. Kol kas JAV bandymo kalendorius remiasi NOTAM ir navigaciniais įspėjimais, o konkretus laikas gali būti koreguojamas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)branduoliniai ginklaiRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.