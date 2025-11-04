D. Trumpo įsakymas virsta realybe: aiškėja branduolinės raketos bandymo detalės

Leidinys nurodo, kad sprendimas priimtas Rusijai ir Kinijai tęsiant savo arsenalų bandymus.
Nyderlandų Delfto technologijos universiteto dėstytojas Marko Langbrokas prognozavo, kad artimiausias „Minuteman III“ paleidimas gali įvykti tarp lapkričio 5 ir 6 d.
JAV raketą greičiausiai paleis iš Vandenbergo kosmodromo Kalifornijoje, cituoja „Newsweek“.
Ekspertas pridūrė, kad taikinys bus Ronaldą Reiganą menantis priešraketinės gynybos bandymų poligonas Ramiojo vandenyno viduryje. Planuojamos ir penkios nuolaužų kritimo zonos ilgojo maršruto atkarpose.
JAV karinės oro pajėgos, mokslininkų duomenimis, dislokuoja 400 „Minuteman III“ raketų šachtose Kolorade, Montanoje, Nebraskoje, Šiaurės Dakotoje ir Vajominge. Nominali šių raketų nuotolio riba viršija 9 600 km.
Politinis fonas
Spalio 30 d. D. Trumpas socialiniuose tinkluose paskelbė apie branduolinių bandymų atnaujinimą ir nurodė įsakymą perdavęs Karo ministerijai, rašo „Newsweek“. Jis aiškino, kad „visi testuoja“, todėl JAV privalančios veikti.
Tuo metu Rusija gyrėsi „Burevestnik“ bandymu, treniravosi paleisdama „Jars“, „Sinjeva“ ir dvi „Ch-102“ raketas. Vladimiras Putinas taip pat trimitavo apie povandeninės „Poseidon“ raketos startą, kurio galia esą „ženkliai viršija“ „Sarmat“.
Kremliaus pareigūnai tikino, kad „Burevestnik“ startas neva nėra branduolinis bandymas. Jie perspėjo „atsakomaisiais veiksmais“, jei JAV atliktų branduolinį testą, mini „Newsweek“.
Bandomasis skrydis be galvutės tikrina nešiklio patikimumą, valdymą ir trajektoriją. Tokie paleidimai įprastai rodo atgrasymo sistemos pasirengimą be branduolinio užtaiso panaudojimo.
„Newsweek“ pabrėžia, kad D. Trumpo įsakymas ir sinchroniški Rusijos bei Kinijos žingsniai didina didžiųjų galių branduolinės kontrolės įtampą. Kol kas JAV bandymo kalendorius remiasi NOTAM ir navigaciniais įspėjimais, o konkretus laikas gali būti koreguojamas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)branduoliniai ginklaiRusija
