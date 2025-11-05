Analitikai išnarpliojo, kodėl Rusijai pasisekė Pokrovske: palygino su kitu karštu tašku

Rusijos sėkmė šioje Donecko srities dalyje daugiausia buvo pasiekta dėl jų atakų prieš Ukrainos dronų dalinius.
Ukrainos dronų dalinys, veikiantis Pokrovsko kryptimi, pranešė, kad Rusijos pajėgos kasdien siunčia beveik 100 ugnies grupių į miesto pusę – dėl to Ukrainos operatoriai nebegali paleisti dronų.
Pranešama, kad Rusijos infiltravimosi grupės sąmoningai taikosi į Ukrainos dronų ekipažus, kad įtrauktų juos į artimą kovą ir sutrikdytų jų veiklą.
Analitikai cituoja Ukrainos karinės srities komentatorių Kostyantiną Mašovetsą, teigusį, kad Rusijos pajėgos sukūrė tokią aplinką Pokrovske, kuri neleidžia Ukrainos gynėjams naudoti dronų.
Dėl to Ukrainos gynybos operacijų organizavimas ir efektyvumas gerokai pablogėjo.
Ataskaitoje nurodoma, kad Rusams prireikė 21 mėnesio kovų, kad pasistūmėtų 39 kilometrus nuo Avdijivkos iki Pokrovsko.
Rusijos pajėgos pradėjo puolimą prieš Pokrovską 2024 metų vasarį, užėmę Avdijivką, ir bandė veržtis į priekį tiesioginiais fronto šturmais.
Vis dėlto šie bandymai žlugo, o nuo 2024 metų rudens rusai perėjo prie miesto apėjimo strategijos.
Kodėl Rusijai sekasi Pokrovske
Pasak ISW, dėl sėkmingos Ukrainos dronų veiklos Rusijos veržimasis Pokrovsko kryptimi sulėtėjo nuo 2024 metų pabaigos iki 2025 metų vasaros.
Tačiau nuo liepos Rusijos pajėgos pradėjo pasiekti dalines pergales. Joms faktiškai pavyko atimti iš Ukrainos kariuomenės galimybę naudoti Pokrovską kaip logistikos centrą.
Rusijai padėjo tai, kad ji pradėjo naudoti įvairias technines naujoves, įskaitant ilgesnio nuotolio pirmojo asmens (FPV) dronus, termobarinius šaudmenis ir „padavėjus“ dronus logistikos keliuose.
Analitikų teigimu, Pokrovsko sektoriuje buvo dislokuoti elitiniai dronų operatoriai iš „Rubicon“ pažangiųjų bepiločių technologijų centro – jie čia perkelti iš Kursko srities.
ISW ekspertai mano, kad šios priemonės kitur rusams gali būti neveiksmingos.
Jų teigimu, Pokrovsko miesto aplinka suteikė Rusijos kariuomenei priedangą ir maskuotę infiltravimosi grupėms ir dronų įguloms. Tačiau kitose fronto linijos vietose tokios sąlygos gali nesikartoti.
Analitikai taip pat primena padėtį Kupjanske. Jų duomenimis, Rusijos pajėgos ten bandė prasimušti per silpnas Ukrainos gynybos vietas, bet joms nepavyko pasiekti Pokrovsko rezultatų.
„Skirtumas tarp Rusijos bandymų užimti Kupjanską ir Pokrovską greičiausiai iš dalies paaiškinamas atvira vietove aplink Kupjanską ir Rusijos nesugebėjimu sutelkti tiek pat gyvosios jėgos ir išteklių puolimo veiksmams Kupjansko kryptimi, ypač atsižvelgiant į tai, kad Rusijos bandymai apsupti ukrainiečių „kišenę“ Pokrovsko kryptimi vis dar tęsiasi“, – rašo ISW.
Analitikų duomenimis, antradienį ir trečiadienį nufilmuoti vaizdai rodo, kad Rusijos pajėgos pasistūmėjo šiaurės vakarų, šiaurės ir šiaurės rytų Pokrovsko dalyse. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsia gynybą šiame sektoriuje.
Karo studijų institutas (ISW)DonbasasUkraina
