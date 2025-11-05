Vokietijos brigada ginkluojasi Ukrainos fronte tirpstančia technika: siunčia žinutę Rusijai

Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada pradeda pirmąjį reikšmingą nuolatinį brigados dislokavimą užsienyje nuo Antrojo pasaulinio karo. Ji yra aprūpinta „Leopard 2A8“ tankais.
Brigados vadas Christophas Huberis portalui „Business Insider“ teigė, kad „ši brigada turi aukščiausią prioritetą Vokietijoje“ ir bus aprūpinta moderniausia šalies karine technika.
Pasak jo, brigadai „ypač svarbu“ turėti tankus - tai iš esmės bus itin šarvuotas dalinys.
C. Huberis pridūrė, kad brigada bus aprūpinta „moderniausiu Vokietijos pagrindiniu kovos tanku“.
„2A8 yra moderniausias Vokietijoje bendrovės KNDS Deutschland gaminamas „Leopard“ tankas, turintis apsaugą nuo dronų, kuri yra įkvėpta tankų naudojimo Ukrainoje patirtimi.
Nauji „Leopard“ pakeitimai apima aktyviosios apsaugos sistemos „Trophy“, galinčios identifikuoti tokias grėsmes kaip prieštankinės raketos ir dronai, pridėjimą, bokštelio šarvų modernizavimą ir jutiklių patobulinimą“, – primena leidinys.
Medžiagoje pabrėžiama, kad šie tankai dabar labiau pritaikyti modernioms kovos sąlygoms nei įprasti „Leopard“, kuriuos gavo Ukraina.
Žinoma, naujoji technika jokiu būdu nėra nepažeidžiama, tačiau tai reikšmingas patobulinimas.
„Turime įdiegti naujus pajėgumus savo ginkluotosiose pajėgose, remdamiesi pamokomis, kurias išmokome iš Rusijos žiauraus agresijos karo prieš Ukrainą“, – sakė C. Huberis.
Brigados vadas pastebėjo, kad turint tankus, kariuomenė gali vykdyti kombinuotų manevrų karą, „kuris būtinas norint perimti iniciatyvą“.
Jis pridūrė, kad tokį karo tipą sunku vykdyti Ukrainoje, kur oro pajėgų apribojimai, daugiasluoksnė gynyba ir auganti dronų grėsmė daro didelius proveržius beveik neįmanomus.
„Nėra garantijos, kad karas tarp NATO ir Rusijos bus panašus į karą Ukrainoje, ypač atsižvelgiant į įvairius Aljanso turimus kovinius pajėgumus, todėl, nors Vokietija ir tiria šį konfliktą, ji daugiausia dėmesio skiria tam, su kuo gali susidurti ateityje.
Kiti sąjungininkai daro tą patį, o tankai vis dar laikomi būtinais. Pavyzdžiui, Lietuva taip pat mato tankų poreikį savo šalyje“, – rašo „Business Insider“.
C. Huberis pabrėžė, kad tikslas yra „rengtis ateities karui, o ne praeities karui, ir tikriausiai ne tam, kuris vyksta dabar“.
Brigada taip pat turi pėstininkų kovos mašiną „Puma S1“, savaeigę haubicą „Panzerhaubitze 2000“, dronus ir oro gynybos sistemas.
Vokietijos brigada pabrėžė, kad Berlynas nori parodyti brigadai, jog ji yra „ne viena“ – ją remia visa 10-oji šarvuotoji divizija. O tai rodo, kad NATO rytinio flango gynybai gali būti mobilizuotos kelios brigados.
„Žinutė yra aiški – NATO stovi čia, nė žingsnio toliau“, – įspėjo brigados vadas.