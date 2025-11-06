Dėl ES vizų Rusijos piliečiams – naujas planas: ką ruošia Europa

Tokią informaciją „Politico“ patvirtino trys Europos pareigūnai.
ES sprendimas reikš, kad rusai įprastai gaus tik vienkartines vizas, išskyrus tam tikras išimtis dėl humanitarinių priežasčių ar asmenims, kurie turi ES narės pilietybę.
Po Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį Briuselis tų pačių metų pabaigoje sustabdė vizų išdavimo supaprastinimo susitarimą su Rusija.
„Politico“ pabrėžė, kad kai kurios šalys – pabrėžiant Baltijos valstybes – žengė dar toliau ir visiškai uždraudė arba griežtai apribojo rusams galimybę patekti į savo teritoriją.
Tiesa, nurodoma, kad vizų išdavimas vis tiek išlieka valstybiniu klausimu – tai reiškia, kad nors Europos Komisija (EK) ir apsunkins procesą, ji negali nustatyti visiško uždraudimo rusams patekti į ES.
EK duomenimis, 2024 metais Šengeno vizas gavo daugiau nei pusė milijono rusų – tai gerokai daugiau nei 2023 metais, tačiau vis dar gerokai mažiau nei 2019-aisiais, kai rusams buvo išduota daugiau nei 4 milijonai vizų.
Akcentuojama, kad Europoje Vengrija, Prancūzija, Ispanija ir Italija ir toliau rusams Rusijos piliečiams vizas dalina liberaliai.
„Politico“ rašė, kad naujos griežtesnės taisyklės bus oficialiai priimtos ir įgyvendintos jau šią savaitę. Ši priemonė – dalis paketo, skirto sumažinti į ES atvykstančių rusų skaičių, dalis.
Atskirai ir kaip 19-ojo sankcijų paketo dalį, ES planuoja apriboti Rusijos diplomatų judėjimą, reikalaudama, kad jie iš anksto informuotų valstybes, jei keliauja per Šengeno erdvę, taip siekdami atremti Kremliaus vis labiau priešišką žvalgybos veiklą
Komisija taip pat kitą mėnesį planuoja pristatyti savo naują viso bloko vizų strategiją, kurioje bus pateiktos bendros rekomendacijos, įskaitant raginimą valstybėms narėms geriau panaudoti savo vizų politiką prieš priešiškas šalis ir taikyti griežtesnius kriterijus Rusijos ir kitų šalių piliečiams.
Rusijasankcijos RusijaiEuropos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių