Lenkai aptiko iš Baltarusijos atskridusį droną: parodė, ką aptiko viduje

Pareigūnai nurodė, kad visi pakeliai pažymėti Baltarusijos akcizo ženklais. Tolimesnius procesinius veiksmus perėmė pasienio tarnyba.
Pasak pasieniečių, tai jau 18-as atvejis šiemet Palenkėje, kai cigaretės per sieną skraidinamos dronais. Taip pat fiksuota 118 oro balionų panaudojimo epizodų.
Iš viso šiemet konfiskuota dronais ir balionais gabentų cigarečių už 800 tūkst. eurų. Sulaikyti 29 asmenys, siejami su šiomis operacijomis.
Po spalio pabaigoje prasidėjusio kontrabandinių balionų antplūdžio Lietuva nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas. Tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, anot LINAVA, į Lietuvą negali įvažiuoti 2 tūkst. vilkikų ir 3 tūkst. puspriekabių, kuriuos vairuoja asmenys, turintys teisę grįžti į šalį.
Reaguodama į pasikartojančius Vilniaus oro uosto veiklos trikdžius, sukeliamus kontrabandą gabenančių balionų, Seimo konservatorė Giedrė Balčytytė siūlo įteisinti baudžiamąją atsakomybę už tokias veikas.
Jei Seimas pritartų politikės iniciatyvai, už transporto eismo saugumo sutrikdymą grėstų atsakomybė nuo baudos iki laisvės atėmimo – netgi iki gyvos galvos, jei tai turėtų pasekmių žmonių gyvybėms.
LenkijaBaltarusijaLietuva
Rodyti daugiau žymių