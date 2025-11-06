Prasminga prenumerata
Po kritikos Vokietijos brigadai – eksperto žvilgsnis: tankai po vieną nekariauja

2025 m. lapkričio 6 d. 19:25
Rusijos grėsmei augant kiekvieną akimirką, žiniasklaidos akys nukrypo į Lietuvoje besikuriančią Vokietijos brigadą ir pagrindinį jos ramstį – tankus.
