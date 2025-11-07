„Deutche Welle“: Baltarusijoje moksleiviai rengiami „karštam“ karui – A. Lukašenkai ginti

Straipsnį parengė A. Lukašenkos kritikų įkurtos ir tremtyje veikiančios Buvusių BELPOL pareigūnų asociacija ir Nacionalinė krizių vadyba (NKV). Kaip paaiškino buvęs kultūros ministras ir NKV įkūrėjas Pavelas Latuško, nuo 2020 m. taikomas sistemingas požiūris, siekiant ugdyti „naują lojalių piliečių kartą“.
Jo teigimu, viena iš priežasčių, kodėl taip daroma, yra ta, kad Baltarusijos saugumo pajėgose trūksta personalo, nes jauni žmonės nenori dirbti represinėse valstybės institucijose. Todėl A. Lukašenkos režimas nusprendė sistemingai sutelkti dėmesį į būsimų saugumo pajėgų narių rengimą.
2022 m. atsirado dar viena priežastis – Baltarusija ruošiasi galimam karui, kuriame kariautų išvien su Rusija. Viena iš pagrindinių priemonių yra nepilnamečių militarizavimas, kuris buvo įtvirtintas valstybinėje „gyventojų patriotinio ugdymo 2022–2025 m.“ programoje.
„Noriu išbandyti save kario vaidmenyje“, „Noriu patikrinti savo ištvermę“, „Noriu patirti kažką naujo“ – tai tik keletas atsakymų, kuriuos Baltarusijos gynybos ministerijos televizijos kanale pateikė paaugliai, kai jų buvo paklausta, kodėl jie dalyvauja šiame „iššūkyje“.
Kiekvienais metais tokios pratybose dalyvauja daugiau nei 35 tūkst. moksleivių. Devynerių ir dešimties metų vaikai atlieka „pionierių“ ir „medikų“ vaidmenis, o 11–14 metų vaikai mokosi šaudyti. Vyresnių klasių mokiniai dalyvauja pratybose, pavadintose „Jaunasis erelis“, kurių metu apkasuose tūnančius žmones kartais gali pervažiuoti tankas. Matvejus Kuprejčikas iš BELPOL sakė, kad šių pratybų tikslas – išmokyti jaunimą nebijoti šūvių, sprogimų ar kraujo.
Karinio ir patriotinio mokymo programa jau vykdoma 220 Baltarusijos mokyklų, kurias lanko apie 4 tūkst. mokinių. Dar 1,8 tūkst. jaunuolių įstojo į devynias kadetų mokyklas. Keliose švietimo įstaigose vaikai mokomi naudotis pirmojo asmens vaizdo dronais ir pulti bei naikinti priešo techniką. Vaikai skatinami atostogų metu lankyti karines stovyklas. 2023–2024 mokslo metais karines stovyklas lankė daugiau nei 57 tūkst. vaikų.
„Masinis militarizavimas kenkia švietimo sistemai ir griauna humanizmo ir kritinio mąstymo vertybes“, – sakė P. Latuško.
„Vaikai auga su iškreiptu pasaulėžiūros modeliu, kuriame smurtas ir kitų pavergimas laikomi norma, o asmenybės kultas plėtojasi ir įsitvirtina.“
Straipsnio autoriai teigia, kad tai, kas šiandien vyksta Baltarusijoje, yra šalies tarptautinių įsipareigojimų apsaugoti vaikų teises, įskaitant apsaugą nuo propagandos, išnaudojimo ir dalyvavimo kare, pažeidimas.