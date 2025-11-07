Prasminga prenumerata
A. Lukašenka įžūliai kreipėsi į ukrainiečius: „Manau, kad jie man atleis“

2025 m. lapkričio 7 d. 06:26
Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka nori, kad ukrainiečiai atvyktų dirbti į Baltarusiją. Tačiau jis skundėsi, kad net ir patys baltarusiai palieka šalį.
Pasak „BelTA“ , save pasiskelbęs Baltarusijos „prezidentas“ apsilankė Mozyrio mieste Gomelio srityje, netoli Ukrainos sienos, kur iškilmingai atidarė naują tiltą per Pripetės upę. Pokalbio su vietos gyventojais metu jis pareiškė, kad iš pradžių nenorėjo ten vykti.
„Manau, na, atsižvelgiant į karą Ukrainoje, mes kažkaip čia švenčiame, o prezidentas atvyksta... Bet manau, kad ukrainiečiai man atleis. Juk mes jungiame krantus, taip pat ir dėl jų“, – sakė jis.
Tuo pačiu metu A. Lukašenka tiesiogiai kreipėsi ir į ukrainiečius.
„Esame atviri. Prašome užsukti, ukrainiečiai. Mielai jus priimsime. Mums ukrainiečiai yra palaima. Jie labai darbštūs žmonės, kurie mus supranta ir kalba mūsų kalba. Turime daug verslų. Yra kur dirbti“, – sakė A. Lukašenka.
Tuo pačiu metu diktatorius prabėgomis užsiminė, kad patys baltarusiai bėga iš šalies.
„Į Lenkiją persikėlė 10–12 tūkstančių žmonių. Nors sakoma, kad išvyko milijonas. Nesvarbu, kiek“, – sakė jis.
