Dėl gaisro Baltarusijoje – aliarmas Latvijoje: jau tikrina vandens kokybę

Baltarusijos mieste Navapolocke, maždaug už 100 kilometrų nuo Latvijos sienos, kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje netoli Dauguvos kranto, praneša „Delfi.lv“.
Nurodoma, kad Latvijos pareigūnai jau susisiekė su Baltarusijos atsakingomis institucijomis. Baltarusijos pusė informuoja, kad Dauguvoje dėl gaisro ir jo gesinimo darbų tarša nenustatyta.
Situacijai patikrinti latviai atlieka vandens mėginių analizes ir vykdo monitoringo matavimus. Šiuo metu nepranešama apie taršą Dauguvoje nei Latvijos, nei Baltarusijos teritorijoje.
Vis dėlto pareigūnai toliau ima vandens mėginius Dauguvos aukštupyje, tikrina vandens kokybę ir atlieka vizualinius stebėjimus. Tarnybos pabrėžia nuolatinę stebėseną.
Galimos grėsmės
Tokio tipo gaisrai gali sukelti įvairią taršą, pavyzdžiui, pelenus ir apdegusias daleles, kurios nusėda vandenyje. Taip pat galimas į aplinką patenkančių gesinimo chemikalų poveikis, jei jie nėra tinkamai sulaikyti.
Rečiau pasitaiko ir pačios gamyklos sukeltas cheminis užterštumas, galintis pakenkti vandens organizmams ir gyvūnams. Latvijos pareigūnai ragina pasienio gyventojus būti atidžius.
Pastebėjus galimą taršą vandenyje, pavyzdžiui, naftos dėmes ar nugaišusias žuvis, prašoma vandens nenaudoti buities reikmėms ir neleisti maudytis šunims ar kitiems gyvūnams.
LatvijaBaltarusijaDauguva
