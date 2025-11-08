PasaulisKonfliktai ir saugumas

Per plauką nuo tragedijos: užfiksavo rusų smūgį užsienio žurnalistams

2025 m. lapkričio 8 d. 15:46
Šeštadienį prie fronto linijos rytinėje Ukrainoje dronas pataikė į mikroautobusą, kuriuo važiavo vienas Austrijos ir vienas Ispanijos žurnalistas.
Vienas iš keleivių buvo Austrijos transliavimo korporacijos (ORF) korespondentas Christianas Wehrschützas.
„Mus pasivijo dronas, bet laimei visiems viskas gerai“, – Ch. Wehrschützas parašė platformoje „Instagram“, kur paskelbė ir savo mobiliuoju telefonu nufilmuotą šio incidento vaizdo įrašą.
Pasak ORF, incidentas įvyko Donecko regione. Korespondentai kartu su pagalbos organizacijos „Proliska“ darbuotojais vyko į Kostiantynivkos miestą.
Vaizdo įraše matyti, kaip keleiviai bėga iš automobilio, o tada pasigirsta sprogimas. Po to matyti nuplėštas transporto priemonės buferis, degančios nuolaužos ir dūmai.
UkrainaRusijadronas
Rodyti daugiau žymių

