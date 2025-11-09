A. Lukašenkos režimas atsakė į Lietuvos kaltinimus: „Kelia nuostabą“

Pranešime pabrėžiama, jog Baltarusija „niekam nieko neuždraudė“. Esą yra siena ir nustatyta jos kirtimo tvarka.
Ministerijos teigimu, šiuo metu sieną yra uždariusi Lietuvos pusė, o atsakomybė už jos atvėrimą tenka Vilniui.
„Vos tik Lietuva atvers sieną, visi vilkikai galės grįžti namo gyvos eilės tvarka“, – akcentavo A. Lukašenkos režimas.
Režimas tvirtina, kad Lietuvos valdžia užuot ėmusis konkrečių žingsnių spręsti jų pačių sukurtą situaciją, klaidina savo vežėjus ir vairuotojus.
URM pridūrė, kad tikisi greito normalios sienos darbo atkūrimo ir konstruktyvių dvišalių santykių. Šis vertinimas, pasak ministerijos, atspindi Minsko pasirengimą bendradarbiauti.
Apsilankė premjerė
Lietuvos premjerė Inga Ruginienė šeštadienį lankėsi Lietuvos pasienyje su Baltarusija, tarp šalių toliau tvyrant įtampai po to, kai A. Lukašenkos režimas atsisakė laikinai atverti Šalčininkų kontrolės punktą ir į Lietuvą leisti grįžti tūkstančiams pasienyje įstrigusių vilkikų.
Šiuo metu Lietuvos siena su Baltarusija yra uždaryta – tokį sprendimą spalio pabaigoje priėmė Vyriausybė, reaguodama į kontrabandinių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdį.
„Premjerė kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnais apžiūri situaciją Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje – tiek žemėje, tiek iš oro“, – Eltai šeštadienį nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Ministrė pirmininkė nori pamatyti realų vaizdą ir įvertinti padėtį savo akimis“, – teigė jis.
Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Premjerės patarėjas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilkikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
MinskasBaltarusijaLietuva
Rodyti daugiau žymių