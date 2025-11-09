Buvę „Hamas“ įkaitai reikalauja grąžinti visus dar Gazoje esančius negyvus įkaitus

„Laikas grąžinti visus, kurie dar yra Gazos Ruože“, – per mitingą Tel Avive sakė Romas Braslavskis, vienas iš 20 įkaitų, paleistų spalio 13 d. pagal paliaubų susitarimą. „Net jei tai truktų 20–30 metų, mes toliau kovosime už visus“, – teigė jis.
Prie mitingo „Įkaitų aikštėje“ prisijungė tūkstančiai žmonių. Įkaitų šeimų forumo duomenimis, tarp jų buvo ir penki išgyvenę įkaitai. Vienas jų – Nimrodas Cohenas – teigė esąs tikras, kad „Hamas“ tiksliai žino, kur yra likusių pagrobtųjų palaikai. „Kiekviena praėjusi diena yra dar viena diena, kai kuris nors jų gali dingti amžiams“, – citavo jį laikraštis „The Times of Israel“.
Kai jis buvo laikomas „pragare“ Gazos tuneliuose, pagrobėjai visad sakė, „kad izraeliečiai mus pamiršo. Kad niekas neprotestuoja ir už mus nekovoja“, kalbėjo N. Cohenas. Tačiau kai sugrįžo, jam tapo aišku, kad vis tai buvo melas.
Vieno nužudyto įkaito brolis per mitingą reikalavo įgyvendinti paliaubų susitarimą. Jis atėjęs į „Įkaitų aikštę“, kad pareikalautų pagrindinės teisės – atsisveikinti su broliu Droru, kurio kūnas vis dar yra Gazoje, ir kad jį pagerbtų, teigė Eladas Oras. „Izraeliui reikia Droro – visų – namuose“, – pabrėžė jis.