Izraelio kariai Gazos Ruože nukovė du palestiniečius

Izraelio kariuomenė pranešė čia nužudžiusi du palestiniečius. „Hamas“ kontroliuojama civilinės saugos tarnyba kalbėjo apie du žuvusiuosius per Izraelio ataką Chan Juniso miesto regione, įskaitant nepilnametį.
Pasak Izraelio kariuomenės, abu palestiniečiai priartėjo prie karių ir sukėlė jiems pavojų. Tada kariai „puolė teroristus ir juos eliminavo, kad pašalintų grėsmę“, teigiama kariuomenės pranešime.
Anot duomenų, palestiniečiai per incidentą Gazos Ruožo pietuose peržengė vadinamąją „geltonąją liniją“, už kurios Izraelio kariai pasitraukė pagal paliaubų susitarimą.
Panašių incidentų būta jau praėjusiomis savaitėmis.
Nuo paliaubų pradžios spalio 10 d., anot „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos, per Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 240 žmonių. Per visą Gazos karą, šiais duomenimis, žuvo daugiau kaip 69 tūkst. palestiniečių. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.
Gazos karą sukėlė 2023 m. spalio mėn. „Hamas“ surengtas išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 tūkst. 219 žmonių, dauguma jų – civiliai, ir daugiau kaip 250 buvo paimti įkaitais.