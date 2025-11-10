PasaulisKonfliktai ir saugumas

JAE tikriausiai neprisijungs prie stabilizavimo pajėgų Gazos Ruože, teigia aukštas pareigūnas

2025 m. lapkričio 10 d. 10:37
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) neplanuoja prisijungti prie tarptautinių stabilizavimo pajėgų Gazos Ruože, nes joms trūksta aiškios struktūros, pirmadienį pareiškė vienas aukštas pareigūnas.
Daugiau nuotraukų (1)
„JAE dar nemato aiškios stabilizavimo pajėgų struktūros ir tokiomis aplinkybėmis tikriausiai nedalyvaus tokių pajėgų veikloje“, – Abu Dabio strateginių debatų forume sakė JAE prezidento patarėjas Anwaras Gargashas.
Buvo manoma, kad JAV koordinuojamų tarptautinių pajėgų veikloje greičiausiai dalyvaus Egipto, Kataro, Turkijos ir JAE kariai. Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė manantis, kad šios pajėgos „labai greitai“ bus nusiųstos į Gazos Ruožą, kur galioja trapios paliaubos, sustabdžiusios dvejus metus vykusį karą.
Naftos turtingi JAE yra viena iš nedaugelio arabų valstybių, palaikančių oficialius santykius su Izraeliu. JAE 2020 m. per pirmąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste pasirašė vadinamuosius Abraomo susitarimus.
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE)Gazos Ruožaspajėgos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.