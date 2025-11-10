Karas Ukrainoje. Ukrainos partizanai surengė operaciją Kryme: smogta pagrindinei rusų logistikos arterijai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad ketina užtikrinti, jog, nepaisant Vengrijos bandymų toliau tęsti importą iš Rusijos, Europoje rusiškos naftos neliktų.
Vengrija didžiąją dalį naftos gauna naftotiekiu „Družba“, kuris nuo Rusijos driekiasi per Ukrainą. Dėl to tarp Kijevo ir Budapešto susiklostė įtempti santykiai, mat Ukraina keletą kartų atakavo naftotiekį „Družba“ Rusijos teritorijoje.
Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį po Ukrainos dronų antskrydžio buvo nutrauktas naftos tiekimas Vengrijai. Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto anuomet prabilo apie dar vieną pasikėsinimą į jo šalies energetinį saugumą.
Nors spalio mėnesį Jungtinės Valstijos Rusijos energetikos bendrovėms įvedė naujų sankcijų, prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbánu paskelbė, kad Vengrijai vieneriems metams bus taikoma išimtis.
V. Zelenskis pagyrė JAV pastangas užkirsti kelią naftai patekti į Europą ir apkaltino V. Orbáną tuo, kad jis prieš kitų metų rinkimus priešiškumu Ukrainai naudojasi kaip rinkimų kampanijos priemone.
Naftos ir dujų eksportas yra svarbus Maskvos pajamų šaltinis, leidžiantis jai finansuoti karą su Ukraina, kuris tęsiasi jau daugiau nei trejus su puse metų.
V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad pagrindinis Rusijos tikslas mūšio lauke išlieka greitas Pokrovsko, kalnakasybos miesto Rytų Ukrainoje, užėmimas.
Įnirtingos kovos dėl šio miesto vyksta jau daugiau nei metus. Prezidento žodžiais, per pastarąsias tris dienas Rusijos pajėgos 220 kartų mėgino šturmuoti Pokrovską.
