Izraelis paskelbė, kad Gazos šiaurėje atidarytas svarbus pasienio punktas pagalbai tiekti

2025 m. lapkričio 12 d. 15:06
Izraelis pranešė, kad trečiadienį atidarė vieną iš pagrindinių sienos kirtimo punktų, per kurį į šiaurinę Gazos dalį galės būti pristatoma Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų teikiama humanitarinė pagalba.
„Šiandien buvo atidaryta Zikimo perėja, kuria į Gazos Ruožą galės įvažiuoti sunkvežimiai su humanitarine pagalba“, – platformoje „X“ pranešė COGAT – Izraelio gynybos ministerijos padalinys, prižiūrintis civilinius reikalus Palestinos teritorijose.
COGAT atstovas spaudai, į kurį kreipėsi naujienų agentūra AFP, pasakė, kad sienos kirtimo punktas dabar liks atidarytas visam laikui, kaip ir Kerem Šalomo sienos kirtimo punktas pietinėje Gazos dalyje, per kurį nuo karo pradžios 2023 m. spalį buvo pervežta didžioji dalis pagalbos.
COGAT teigimu, humanitarinė pagalba, į Gazą atvykstanti per Zikimą, kuriuo eina pagrindinis kelias į smarkiai nukentėjusią Gazos šiaurę, prieš įvežant bus patikrinta pagal įprastas Izraelio saugumo procedūras, o po to ją paskirstys JT.
JT Pasaulinė maisto programa spalio pabaigoje pranešė, kad rugsėjo 12 d. uždarius sienos kirtimo punktą ji nebegalėjo surinkti krovinių šiaurinėje Gazos dalyje.
Tiekti humanitarinę pagalbą į Gazą yra sudėtinga, mat Izraelio saugumo patikrinimai užima daug laiko, o daugeliui prekių yra nustatyti apribojimai, teigia humanitarinės pagalbos darbuotojai.
Be to, į galutinę paskirties vietą sunku būna pristatyti ir Gazoje jau esančią pagalbą, nes didelė dalis infrastruktūros yra sunaikinta bei egzistuoja pavojus apiplėšimo pavojus.
„Tiesioginių sienos kirtimo punktų šiaurėje atidarymas yra gyvybiškai svarbus siekiant užtikrinti, kad žmonės kuo greičiau gautų pakankamą pagalbą“, – neseniai paskelbtoje ataskaitoje apie esamą padėtį teigė Jungtinių Tautų Humanitarinės pagalbos koordinavimo biuras (OCHA).
JT remiama Integruota maisto saugumo fazių klasifikavimo iniciatyva (IPC) rugpjūčio mėnesį patvirtino, kad šiaurinėje Gazos dalyje egzistuoja badas, tačiau COGAT su tokiomis išvadomis nesutinka.
 
