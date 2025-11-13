Danijos vyriausybės ir gynybos sektoriaus interneto svetainės patyrė kibernetinę ataką

Civilinės saugos agentūra savo pranešime naujienų agentūrai AFP teigė žinanti, „kad kelios Danijos įmonės ir interneto svetainės šiuo metu susiduria su veiklos sutrikimais ir trukdžiais dėl DDoS atakų“.
Paskirstytojo atsisakymo aptarnauti kibernetinės atakos (DDoS) sustabdo prieigą prie interneto svetainės, apkraudamos jos serverius pertekliniu srautu.
Agentūra pažymėjo kartu su Danijos karine žvalgybos agentūra atidžiai stebinti situaciją.
Prorusiška programišių grupė „NoName057“ socialiniuose tinkluose paskelbė atakavusi Danijos interneto svetaines, įskaitant Transporto ministerijos ir viešojo sektoriaus portalą „Borger.dk“. Nuo atakos taip nukentėjo gynybos sektoriaus bendrovė „Terma“, kuri programišių išpuolį patvirtino.
„Žinome, kad Rusijos programišių grupė pareiškė sutrikdysianti mūsų svetainės ir kelių Danijos valdžios institucijų svetainių veiklą, bet dar per anksti teigti, kad atsakinga būtent ji“, – AFP sakė „Terma“ atstovas spaudai Tobiasas Brun-Falkencrone.
„Esame gerai pasirengę susidoroti su tokio tipo kibernetinėmis atakomis ir veikėme greitai. Nebuvo jokių saugumo pažeidimų ir duomenų praradimo“, – pridūrė jis.
Trečiadienį ta pati programišių grupė pareiškė atakavusi kelias Danijos savivaldybes, likus mažiau nei savaitei iki savivaldos rinkimų. Danija yra viena aktyviausių Rusijos užpultos Ukrainos rėmėjų.