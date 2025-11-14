Karas Ukrainoje. Konstatavo situaciją dėl Pokrovsko: „Sprendimas jau priimtas“

Maskva pareiškė esanti pasirengusi galimam Rusijos ir Amerikos viršūnių susitikimui Budapešte. Tačiau derybos tebėra preliminarių kontaktų stadijoje.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Rusijos žiniasklaidos pranešimais.
Rusijos pusė vėl išreiškė susidomėjimą surengti aukšto lygio susitikimą su JAV atstovais. Pasak Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, Maskva yra pasirengusi aukščiausiojo lygio susitikimui Budapešte, jei jis bus pagrįstas „kruopščiai parengtais rezultatais“, gautais ankstesnių derybų Aliaskoje metu.
Rusija didina karinės įrangos gamybą, o tai rodo ne tik jos nenorą baigti karą su Ukraina, bet ir planus 2029–2030 m. pradėti didelio masto agresiją Europos žemyne, platformoje „Telegram“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Turime suprasti, kad jie nori didelio karo ir būti pasirengę jį pradėti 2029 ar 2030 metais – būtent šiuo laikotarpiu. Europos žemyne. Mes tai vertiname kaip labai didelį iššūkį“, – rašė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Rusija šiuo metu nerodo jokių ketinimų nutraukti agresiją prieš Ukrainą.
„Remiantis situacija mūšio lauke, nematome, kad Rusija norėtų sustoti. Problema ta, kad žvelgdami į Rusijos gynybos karinę pramonę pastebime, jog jie didina gamybą. Mūsų vertinimu, jie nori šį karą tęsti“, – pridūrė jis.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių