Tyrimas atskleidė kraupią Rusijos schemą: dezertyrų sugrąžinimui – protu nesuvokiamos taktikos

Tyrimą atlikę žurnalistai Užbaikalės regione pakalbino Olgą Vtorušiną – 24-erių metų Pavelo motiną.
Šių metų lapkričio 2 d. kaukėti vyrai pagrobė jos sūnų, išvežė už miesto ir kankino su elektrošoko prietaisu, reikalaudami, kad šis padėtų jiems rasti savo pusbrolį Piotrą, kuris nustatytu laiku negrįžo į karinį dalinį.
Pavelą pagrobę ir kankinę vyrai dėvėjo kamufliažines uniformas ir buvo su kaukėmis, tačiau Olga teigia anksčiau mačiusi juos mieste ir vieną jų atpažinusi, nes jis tarnauja karo policijoje. Ji sakė žurnalistams, kad vyrai mušė jos sūnų ir naudojo elektrošoką, o jis kelis kartus prarado sąmonę. Pavelas buvo paleistas tik po to, kai paskambino Piotrui ir įkalbėjo jį susitikti, o susitikimo metu pastarasis buvo sulaikytas.
Piotras dar anksčiau kariaudamas Ukrainoje buvo patekęs į ukrainiečių nelaisvę. Moteris sako, kad jis buvo grąžintas Rusijai per apsikeitimą karo belaisviais, bet jis nesitikėjo, kad vėl bus siunčiamas kariauti.
„Liudi Baikala“ taip pat kalbėjosi su 25-erių metų kareiviu, tarnaujančiu pagal kontraktą. Kareivis pabėgo iš savo dalinio, nes jam buvo liepta grįžti į tarnybą nepaisant patirtos galvos traumos.
Jis sugrįžo į savo gimtąjį miestą, kur kelis mėnesius slapstėsi. Norėdami rasti dezertyravusį kareivį, kaukėti vyrai susekė jo tėvą ir kankino jį elektrošoku. Jie taip pat sumušė jo draugą. Kario motina žurnalistams sakė, kad užpuolikai nepriklausė karo policijai, bet tai buvo kareiviai iš jo karinės bazės. Jos sūnus buvo surastas ir dabar yra kariuomenės rankose.
Šių metų rugpjūčio 19 d. karo policijos pareigūnai susekė 36-erių Viktorą jo draugo namuose. Jie panaudojo elektrošoką, sulaužė jam nosį, įgrūdo į automobilio bagažinę ir nuvežė beveik už 500 km. Viktoras į savo dalinį negrįžo laiku ir liko namie, kad padėtų trečio vaiko besilaukiančiai žmonai, turėjusiai bet kurią akimirką gimdyti. Ji pagimdė praėjus savaitei po incidento. Viktoro motina sakė leidiniui „Liudi Baikala“, kad jos sūnų pagrobę vyrai buvo tie patys, kurie lapkričio 2 d. kankino Pavelą.
Apie panašius reidus pasakojama įvairiuose Užbaikalės regiono miestuose. Pavyzdžiui, Ušume kaukėti vyrai patruliavo gatvėse. Vietinio laikraščio žiniomis, tai buvo karo policijos pareigūnai. Valdžios atstovai Trubačiovo ir Novoširokinsko kaimuose patvirtino telefonu leidiniui „Liudi Baikala“, kad prieš vietos gyventojus buvo naudojama jėga.
Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį, dezertyravo mažiausiai 50 tūkst. Rusijos kareivių. Tokie duomenys pateikiami dokumentuose, kurie 2024 m. buvo nutekinti iš Rusijos gynybos ministerijos. Karui tęsiantis beveik ketverius metus, bylų skaičius prieš dezertyravusius kareivius Rusijos pietuose ir Šiaurės Kaukaze nemažėja, o priešingai – auga, šių metų spalio mėnesį rašė portalas „Meduza“.
