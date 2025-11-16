JT taikdariai pietų Libane teigia buvę apšaudyti Izraelio pajėgų

UNIFIL bendradarbiauja su Libano kariuomene, siekdama įtvirtinti pernai lapkritį pasiektas Izraelio ir Libano karinės grupuotės „Hezbollah“ paliaubas.
„Šį rytą Izraelio gynybos pajėgos (IDF) iš tanko „Merkava:, esančio netoli Izraelio užimtos pozicijos Libano teritorijoje, apšaudė UNIFIL taikos palaikymo pajėgas“, – teigiama pajėgų pranešime.
UNIFIL nurodė, kad sunkiųjų kulkosvaidžių kulkos skriejo maždaug penkių metrų atstumu nuo taikos palaikymo pajėgų.
JT misija informavo, kad taikdariai galėjo „saugiai atsitraukti po trisdešimties minučių“, kai tankas pasitraukė į Izraelio pozicijas.
UNIFIL teigimu, šaudymas „yra rimtas JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1701 pažeidimas“. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas 2006 m. Izraelio ir „Hezbollah“ konfliktas ir pagrįstos pernai lapkritį pasiektos paliaubos.
Šiuo paliaubų susitarimu buvo siekiama užbaigti daugiau nei metus trukusius šalių karo veiksmus, kurie prasidėjo kilus karui Gazoje.
Pagal susitarimą Izraelis turėjo išvesti savo pajėgas iš Pietų Libano, bet paliko jas penkiose strategiškai svarbiose vietovėse.
Izraelio kariuomenė taip pat toliau rengė smūgius Libanui ir tvirtino, kad taikosi į „Hezbollah“ objektus ir agentus.
Tai ne pirmas kartas, kai UNIFIL apkaltino Izraelį statant taikos palaikymo pajėgas į pavojų.
„Dar kartą raginame IDF nutraukti agresyvų elgesį ir išpuolius prieš taikos palaikymo pajėgas ar arti jų“, – pareiškė JT taikos palaikymo misija Libane.