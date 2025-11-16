Karas Ukrainoje. Vos per 24 valandas – 769 rusų atakos Zaporižios regione, yra aukų

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as paaiškino, kodėl prezidentas Donaldas Trumpas veda dialogą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Taigi, interviu „Fox News“ kanalui jis pareiškė, kad D. Trumpas vykdo „agresyvią diplomatiją“, kuri yra būtina taikai pasiekti.
„Jums nebūtina sutikti su Vladimiro Putino sprendimu įsiveržti į Ukrainą, bet jei norite pasiekti taiką, turite būti stiprūs. Taip pat turite kalbėtis su žmonėmis. Turite vykdyti agresyvią, aktyvią diplomatiją“, – sakė jis.
Šiaurės Korėja, išeikvojusi savo atsargas, daugiau nei perpus sumažino artilerijos sviedinių tiekimą Rusijai. Kartu Pchenjano režimas pradėjo savo atakos dronų gamybą.
Tai interviu „Reuters“ sakė Ukrainos gynybos žvalgybos vadovo pavaduotojas Vadimas Skibickis.
„Milijonų artilerijos sviedinių siuntimas iš Šiaurės Korėjos padėjo Rusijai išlaikyti ugnies lygį mūšio lauke 2024 m., tačiau V. Skibickis sakė, kad šiemet jų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus, nes baigėsi Pchenjano atsargos“, – pažymima pranešime, cituojant V. Skibickį.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pranešė, kad ES Ukrainai skirs beveik 6 mlrd. eurų papildomos finansinės paramos.
Šios lėšos skiriamos kaip paskola, kuri bus grąžinama iš palūkanų, gautų už ES laikomą įšaldytą Rusijos valstybės turtą, taip pat kaip finansavimas iš vadinamosios priemonės Ukrainai, sakė ji Europos Parlamento įstatymų leidėjams.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
