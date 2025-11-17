Karo draskomoje Ukrainoje – daug ką mūšio lauke keičiantis faktorius

Visų pirma, fronto linijoje pasirodęs tirštas rūkas riboja dronų naudojimą.
Šį faktorių abi karo pusės sugebėjo išnaudoti savo naudai. Penktadienį Rusijos pajėgos pasinaudojo prastu matomumu ir pastatė pontoninį tiltą per Vovčos upę pietų Ukrainoje, pranešė karo veiksmus stebinti svetainė „DeepState“.
Pranešama, kad okupantams pavyko perkelti mažiausiai 10 transporto priemonių, kurios vėliau išsisklaidė Dachnės kaime.
„Rūkas labai tirštas, o priešo pajėgos toliau telkiasi“, – „Telegram“ kanale teigė vienas Ukrainos karys Stanislavas Buniatovas.
Donecko regione rūkas trukdo dronų operacijoms abiem pusėms Pokrovsko mieste ir įnešė atsitiktinumo į mūšio lauką.
„Donbaso rūkas. Judėti rūke gera, nes dronams sunkiau tave pataikyti, bet sunku ir mums. Viskas virsta tarsi kažkokiu nardų žaidimu šiame žemės lopinyje“, – teigė vienas ten kovojantis Ukrainos karys.
Visgi tirštas rūkas ne tik sukėlė problemas Ukrainos kariams, tačiau leido jiems efektyviau vykdyti karines operacijas.
Karo analitikas Davidas Axe'as pažymėjo, kad oro sąlygos padėjo vienam Ukrainos šturmo pulkui pastarosiomis dienomis vykdyti reidus į tas Pokrovsko dalis, kuriose yra rusų pajėgų. Tą gynėjai padarė greitai perbėgdami geležinkelio linijas, kertančias miestą.
Ukrainos dronų operatorius Jevhenas Strokanas ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ rašė: „Susirėmimai kyla visiškai netikėtose vietose (ypač po rūko).“
Tačiau oro sąlygos taip pat turėjo ir neigiamą efektą pozicijų gynybai. Ukraina paprastai naudoja žvalgybinius dronus rusų pajėgų judėjimui stebėti – tai stipriai apribojo rūko sąlygos.
„Rūkas, vėjas ir lietus smarkiai mažina dronų veiksmingumą, sudarydami sąlygas rusų infiltravimuisi per ukrainiečių pozicijas“, – penktadienį „X“ rašė analitikas Michaelas Kofmanas.
D. Axe'as savo „Substack“ tinklaraštyje „Trench Art“ šią savaitę teigė, kad blogi orai ir dėl to kylantys žvalgybos iš oro trikdžiai tiek ukrainiečių, tiek rusų dronams „tik dar labiau didina sumaištį“.
Jis pridūrė, kad tai gali padėti okupantams. Jų tikslai „reikalauja nuolatinio zondavimo ir veržimosi į priekį, kol galiausiai įtvirtinama nauja teritorija“.
Visgi tai gali būti naudinga ir ukrainiečiams, kai jie nori vykdyti reidus į rusų užimtas teritorijas ar išgelbėti apsuptus dalinius.
Oras taip pat padėjo rusams Zaporižios regione, kur, anot Rusijos gynybos ministerijos šeštadienio pareiškimo, jie užėmė Jablukovės kaimą ir dar dvi netoliese esančias gyvenvietes.
Ukrainos kariuomenė šeštadienį pranešė, kad kai kuriose Zaporižios ir Dnipropetrovsko regionų dalyse vyko intensyvios rusų šturmo operacijos ir masinis artilerijos apšaudymas.
Ukrainos daliniai buvo atitraukti iš vieno kaimo Zaporižios regione „į gynybai palankesnes pozicijas“.
Anksčiau šią savaitę Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pažymėjo, kad padėtis kai kuriose pietų teritorijose smarkiai pablogėjo.
Rusijos pajėgos dabar yra maždaug už 90 kilometrų nuo regiono sostinės – Zaporižios miesto – ir už maždaug 4–8 kilometrų nuo Huliaiopolio miestelio. Jo užėmimas jau ilgą laiką yra vienas Maskvos tikslų.
Miestelio karinė administracija teigė, kad penktadienį buvo evakuoti dar 34 civiliai.
„Pavojus tyko už kiekvieno kampo, bet žmonės rizikuoja savo gyvybėmis, kad padėtų evakuacijoje“, – rašoma „Facebook“ įraše.