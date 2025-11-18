Dėl Rusijos atakos – grėsmė ir evakuacija kitoje Europos šalyje

Dviejų kaimų evakuacija – pirmoji Rumunijoje dėl karo Ukrainoje – buvo paskelbta po Rusijos atakos, trukusios per naktį iš sekmadienio į pirmadienį, per ją užsidegė suskystintas dujas gabenęs laivas.
2022 m. į Ukrainą įsiveržusi Rusija ne kartą puolė Ukrainos uostus prie Dunojaus upės, sukeldama pavojų kaimynei Rumunijai.
Antradienį Rumunijos gelbėjimo tarnybos paskelbė, kad „išanalizavus riziką ir gavus informaciją iš kolegų Ukrainoje, nuspręsta atšaukti įsakymą evakuoti Čeatalčiojaus kaimą“.
Tačiau Ukrainos gelbėjimo tarnybos vis dar gesino gaisrą laive, liejo ant jo vandenį iš kito laivo, atplaukusio į Izmailo uostą.
Tai reiškia, kad evakuacijos įsakymas toliau galiojo antrajame Rumunijos kaime Plauru, jame rizika „išlieka didelė“, teigė tarnybos. Penkiolikai kaimo gyventojų įsakyta palikti savo namus.
Prieš evakuaciją kaimų gyventojai gavo įspėjimus savo mobiliuosiuose telefonuose apie objektus, kurie gali nukristi ant žemės.
Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, „nebuvo aptikta jokių neteisėtų įsibrovimų į šalies oro erdvę“, kai naktį iš sekmadienio į pirmadienį „Rusijos Federacijos pajėgos puolė Ukrainos teritorijas prie upės, kuria eina siena su Rumunija“.
Penktadienį Rumunijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių, kai naktį iš lapkričio 10-osios į 11-ąją NATO šalies teritorijoje nukrito dronų skeveldros.
Pranešime sakoma, kad jam buvo pateikti „konkretūs, išsamūs ir tvirti įrodymai, jog Rusijos karinių pajėgų bepilotis orlaivis pažeidė Rumunijos oro erdvę“.
Rusijos ambasada Bukarešte „Telegram“ kanale paskelbtame pranešime pavadino ambasadoriaus iškvietimą spektakliu ir neigė bet kokį „tyčinį Rumunijos teritorinio vientisumo pažeidimą ir bet kokias Rusijos keliamas grėsmes jos saugumui“.
RumunijaUkrainaevakuacija
