PasaulisKonfliktai ir saugumas

Iš analitikų – perspėjimas apie sunkią situaciją prie dar vieno Ukrainos miesto

2025 m. lapkričio 18 d. 11:15
Lrytas.lt
Situacija Zaporožės srityje esančios Huliaipolės kryptimi išlieka itin sunki. Rusijos pajėgos toliau veržiasi į priekį ir tęsia intensyvias puolamąsias operacijas, skelbia JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW).
Daugiau nuotraukų (11)
Analitikų teigimu, Rusijos pajėgos siekia izoliuoti Huliaipolę iš šiaurės rytų. Taip okupantai nori paremti miesto užėmimo iš rytų pastangas.
ISW duomenimis, Rusijos kariuomenė tęsia puolimą Huliaipolės ir T-0401 kelio Pokrovskas–Huliaipolė kryptimi.
Tai vienas pagrindinių Ukrainos tiekimo maršrutų į Huliaipolę.
Tuo pat metu geolokuota medžiaga, paskelbta savaitgalį, rodo, kad Rusijos pajėgos neseniai užėmė Rivnepiliją ir pajudėjo į priekį į rytus nuo Zatyšės.
„Naujausi Rusijos puolimai priartino Rusijos pajėgas maždaug aštuonis kilometrus į šiaurės rytus nuo Huliaipolės ir keturis kilometrus į rytus nuo miesto“, – pažymi analitikai.
Pietų gynybos pajėgų atstovas Vladislavas Vološynas pažymėjo, kad pastarieji Rusijos puolimai kelia grėsmę atkirsti Huliaipolę nuo pagrindinių logistinių maršrutų, įskaitant T-0401 kelią.
ISW primena, kad, pasak „DeepState“, Rusijos infiltravimosi operacijos Huliaipolės kryptyje dabar leidžia prasiskverbti į Ukrainos gynybą iki penkių kilometrų nuo fronto linijos.
Analitikai taip pat pažymi, kad Rusijos karinė vadovybė perkėlė dalinius iš Rusijos 38-osios motorizuotųjų šaulių brigados iš pozicijų į pietus nuo Huliaipolės.
Taip okupantai bando sustiprinti operacijas į rytus nuo Huliaipolės.
Zaporožės sritismiestaspuolimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.