Iš analitikų – perspėjimas apie sunkią situaciją prie dar vieno Ukrainos miesto

Analitikų teigimu, Rusijos pajėgos siekia izoliuoti Huliaipolę iš šiaurės rytų. Taip okupantai nori paremti miesto užėmimo iš rytų pastangas.
ISW duomenimis, Rusijos kariuomenė tęsia puolimą Huliaipolės ir T-0401 kelio Pokrovskas–Huliaipolė kryptimi.
Tai vienas pagrindinių Ukrainos tiekimo maršrutų į Huliaipolę.
Tuo pat metu geolokuota medžiaga, paskelbta savaitgalį, rodo, kad Rusijos pajėgos neseniai užėmė Rivnepiliją ir pajudėjo į priekį į rytus nuo Zatyšės.
„Naujausi Rusijos puolimai priartino Rusijos pajėgas maždaug aštuonis kilometrus į šiaurės rytus nuo Huliaipolės ir keturis kilometrus į rytus nuo miesto“, – pažymi analitikai.
Pietų gynybos pajėgų atstovas Vladislavas Vološynas pažymėjo, kad pastarieji Rusijos puolimai kelia grėsmę atkirsti Huliaipolę nuo pagrindinių logistinių maršrutų, įskaitant T-0401 kelią.
ISW primena, kad, pasak „DeepState“, Rusijos infiltravimosi operacijos Huliaipolės kryptyje dabar leidžia prasiskverbti į Ukrainos gynybą iki penkių kilometrų nuo fronto linijos.
Analitikai taip pat pažymi, kad Rusijos karinė vadovybė perkėlė dalinius iš Rusijos 38-osios motorizuotųjų šaulių brigados iš pozicijų į pietus nuo Huliaipolės.
Taip okupantai bando sustiprinti operacijas į rytus nuo Huliaipolės.
