Karas Ukrainoje. Omsko priemiestyje – galingas sprogimas, po kurio kilo didelis gaisras dujotiekyje: liepsnos šovė į viršų

2025 m. lapkričio 18 d. 06:23
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir aštuonis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​
Vengrijos premjero pareiškimai vėl sukėlė diskusijas Europoje, ypač diskusijų apie būsimą finansinę paramą Ukrainai, nuolatinio spaudimo ES biudžetui fone.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi leidiniu „Politico“.
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad, jo nuomone, Ukraina neturi jokių šansų laimėti, o finansinė ES parama Kyjivui tampa pernelyg didele našta sąjungai.
V. Orbanas pabrėžė, kad tokios išlaidos, jo nuomone, neigiamai veikia Sąjungos ekonomiką ir kelia abejonių dėl tolesnių investicijų galimybių.
Pasinaudodama tuo, kad Ukraina sutelkė pagrindines pajėgas Pokrovsko gynybai, Rusija užima teritorijas pietryčių Ukrainoje, dėl to strategiškai svarbūs Orechovo ir Huliajpolės miestai rizikuoja būti apsupti Rusijos kariuomenės, cituodama leidinyje „The Telegraph“ pasirodžiusį straipsnį pranešė naujienų agentūra „Unian“.
Straipsnyje teigiama, kad sulaikyti Rusijos puolimą šiame fronto ruože yra labai svarbu, kad būtų galima apginti Zaporižią.
Leidinys pažymi, kad Ukrainos kariai vis dažniau perkeliami toliau į šiaurę Pokrovskui sustiprinti, todėl pietryčių fronto gynyba tampa labiau pažeidžiama nesibaigiančio rusų puolimo atžvilgiu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pakartojo savo prašymą suteikti daugiau oro gynybos sistemų. Lyderio raginimas pasirodė po to, kai į daugiabučius namus Kyjive penktadienį paleistos Rusijos raketos pražudė septynis žmones.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
