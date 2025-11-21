Apskaičiavo, kokią teritoriją Rusijai pagal naują taikos planą turėtų atiduoti Ukraina

Pranešama, kad leidinys šią išvadą padarė remdamasis Amerikos karo studijų instituto (ISW) duomenų analize.
Konkrečiai, JAV iniciatyva reikalauja, kad Ukraina sutiktų pasitraukti iš maždaug 2 300 kvadratinių kilometrų teritorijos. Palyginimui, Liuksemburgo plotas yra 2 590 kvadratinių kilometrų.
Kijevui siūloma išvesti savo karius iš beveik 5000 kvadratinių kilometrų Donecko srityje. Pagal Trumpo planą, ši zona turėtų tapti buferine zona. Tikimasi, kad Ukrainos gynybos pajėgos taip pat paliks 45 kvadratinius kilometrus, kuriuos vis dar laiko Luhansko srityje.
Mainais už tai Maskva privalo pasitraukti iš 2000 kvadratinių kilometrų Charkivo srityje, 450 kvadratinių kilometrų Dniepropetrovsko srityje, 300 kvadratinių kilometrų Sumų regione ir 20 kvadratinių kilometrų Černihivo srityje.
Plane taip pat numatyta Krymo, Donecko ir Luhansko sritis de facto pripažinti Rusijos.
Galiausiai, JAV siūlomame plane reikalaujama, kad Ukraina perduotų 20 proc. savo teritorijos mainais į 0,5 proc.
Primename, kad D.Trumpas pasiūlė ketvirtadienį kaip „tinkamą“ terminą, iki kurio pabaigos Ukrainos vyriausybė turi atsakyti į naujausią taikos planą.
„Esu turėjęs daug terminų, bet jei viskas klostosi gerai, terminus linkstama pratęsti. Bet ketvirtadienis, mūsų manymu, yra tinkamas metas“, – pareiškė jis, penktadienį kalbėdamas „Fox News“ radijo stoties eteryje.
Ukrainos lyderiui Volodymyrui Zelenskiui šis planas buvo pristatytas ketvirtadienį. Jis anksčiau penktadienį sakė, kad Ukrainai „gali tekti susidurti su labai sudėtingu pasirinkimu: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, omenyje turėdamas Jungtines Amerikos Valstijas.
V. Zelenskis pažymėjo, kad Kyjivas glaudžiai bendradarbiaus su Vašingtonu, siekdamas ieškoti sprendimų ir išnagrinėti „alternatyvas“.
Ukraina karas Ukrainoje teritorija
