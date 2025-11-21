Terminą taikos planui iškėlęs D. Trumpas prabilo ir apie Baltijos šalis

Šis pareiškimas pasirodė po to, kai ketvirtadienį žiniasklaida nuteikino 28 punktų taikos planą. Vakarų analitikų teigimu, šis planas yra Rusijos maksimalistinių reikalavimų pakartojimas ir galėtų reikšti Ukrainos kapituliaciją.
„Ukraina rizikuoja netekti dar daugiau teritorijos per trumpą laiką“, – interviu „Fox Radio“ teigė D. Trumpas.
D. Trumpas pareiškė, esą Rusija nekelia grėsmės kaimyninėms Baltijos šalims ir Europai, nes V. Putinas nesiekia pradėti dar vieno karo
„Jie nesiekia kito karo. Jie priima bausmę“, – teigė JAV prezidentas.
D. Trumpas taip pat patikino, kad jis neketina panaikinti sankcijų rusiškai naftai ir netrukus planuoja įvesti „labai griežtas“ sankcijas Rusijai.
JAV prezidentas pareiškė, kad kitas ketvirtadienis – lapkričio 27 diena – yra „tinkamas“ terminas sprendimui dėl Ukrainos taikos plano priimti.
„Turėjau daug terminų – jei viskas klostosi gerai, terminai dažniausiai pailgėja. Tačiau ketvirtadienis yra paskutinis terminas,“ – teigė jis.
Kalbėdamas apie 28 punktų JAV „taikos planą“, D. Trumpas pareiškė, kad „JAV domina tik viena – užtikrinti, kad žudynės sustotų“.
Portalas Lrytas primena, kad visai neseniai Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog „neišduos“ savo šalies ir siūlys „alternatyvas“ JAV planui dėl Rusijos pradėto karo užbaigimo, kuris, daugelio manymu, patenkina daugybę Maskvos reikalavimų.
„Pateiksiu argumentus, įtikinsiu, siūlysiu alternatyvas“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame kreipimesi į tautą sakė V. Zelenskis.
Primindamas laikus, kuomet jis organizavo Kyjivo atsaką į 2022 m. vasarį prasidėjusią visapusišką Rusijos invaziją, jis pažymėjo, kad „mes neišdavėme Ukrainos tada, neišduosime jos ir dabar“.
V. Zelenskis taip pat nurodė, kad Ukraina dėl minimo plano rizikuoja prarasti pagrindinių sąjungininkių Jungtinių Amerikos Valstijų paramą.
„Ukrainai gali tekti susidurti su labai sudėtingu pasirinkimu: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, – kreipimesi į tautą kalbėjo jis.
