„The Guardian“: JAV pagrasino Ukrainai dar prastesniu pasiūlymu

Penktadienį JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas ir JAV laikinoji reikalų patikėtinė Julie Davis surengė NATO ambasadorių informacinį susitikimą Kyjive.
„Tai buvo siaubingas susitikimas. Tai – dar vienas „jūs neturite kortų“ tipo argumentas“, – „The Guardian“ sakė vienas iš susitikimo dalyvių.
Skelbiama, kad D. Driscollas atsisakė detaliau atskleisti, ar Ukrainai pasiūlytas susitarimas buvo tas pats 28 punktų planas, kuris „nutekėjo“ į žiniasklaidą.
Vietoje to jis pasakė: „Kai kurie dalykai yra svarbūs, kai kurie – tik parodomosios priemonės, o mes daugiausia susitelkėme į tai, kas svarbu.“
Europa nerimauja, kad šį „taikos planą“ Rusija ir JAV parengė be Ukrainos indėlio ir ketino jį Kyjivui pateikti kaip galutinį sprendimą.
D. Driscollas tokį požiūrį pateisino, sakydamas, esą taip lengviau valdyti derybų procesą.
„Prezidentas D. Trumpas nori taikos dabar. Kuo daugiau virėjų virtuvėje, tuo sunkiau viską suvaldyti“, – susitikime teigė pareigūnas.
Tuo tarpu susitikime dalyvavusi J. Davis pareiškė, kad Ukraina neturi kito pasirinkimo ir privalo pritarti skaudžioms plano sąlygoms.
Priešingu atveju ateityje Ukraina susidurtų su blogesnėmis sąlygomis.
„Tai nepagerins susitarimo, tai jį tik pablogins“, – teigė ji.
Ketvirtadienį žiniasklaidoje pasirodė 28 punktų taikos planas dėl karo Ukrainoje pabaigos, kurį slapta parengė Rusijos ir JAV derybininkai.
JAV prezidento Donaldo Trumpo paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai.
Ukraina taip pat turėtų atsisakyti planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių.
Rusija įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
