Analitikai išnarpliojo, kaip V. Putinas mato JAV taikos planą: ką norės keisti

Apie tai penktadienį savo analizėje rašė JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW).
Analitikai išanalizavo Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pareiškimus per penktadienį vykusį Saugumo tarybos posėdį, kuriame jis patvirtino gavęs JAV planą.
Kremliaus vadovas teigė, esą Kremlius sutinka su siūlymais, kurie buvo aptarti Aliaskos viršūnių susitikime.
Tuo pat metu jis skleidė naratyvą apie „pagrindines karo priežastis“, saugumo garantijas Ukrainai iš Rusijos ar Kinijos ir nepriimtiną civilinio kontingento buvimą Ukrainoje.
ISW teigia, kad iki šiol reikšti Rusijos reikalavimai nepasikeitė. Viešuose Kremliaus pareigūnų pasisakymuose nematyti nukrypimų nuo ilgalaikės pozicijos dėl Ukrainos.
Instituto analitikai taip pat citavo Rusijos opozicinio leidinio „Verstka“ straipsnį, kuriame rašoma, kad Maskva nepasirašys susitarimo tokia forma, kokia jis yra dabar.
Visų pirma, žiniasklaidos duomenimis, Rusija nepritaria siūlomoms saugumo garantijoms Ukrainai ir įšaldytų lėšų panaudojimui.
Kremlius taip pat mano, kad dokumente siūlomas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sumažinimas ir sankcijų švelninimo mechanizmas yra nepakankamas.
Analizėje teigiama, kad Rusijos pareigūnai viešojoje erdvėje kuria informacines prielaidas atmesti amerikiečių 28 punktų planą, nes jis tenkina daugelį, bet ne visus Kremliaus reikalavimus.
V. Putinas ir kiti Rusijos politikai tvirtina, kad okupantai savo tikslus gali pasiekti kariniu būdu.
Rusijos pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas informavo V. Putiną, kad rusų pajėgos toliau vykdys misiją užimti likusias Luhansko, Donecko, Zaporožės ir Chersono sričių dalis pagal esamus planus.
Šie pareiškimai yra patvirtinimas Rusijos visuomenei, kuri tikisi, kad Kremlius visiškai užims visas keturias sritis.
ISW daro išvadą, kad JAV siūlomas taikos planas nepriartins Rusijos ir Ukrainos prie teisingos ir ilgalaikės taikos, o sukurs sąlygas atnaujintai Kremliaus agresijai ateityje.
Analitikų teigimu, ribota saugumo garantijų Ukrainai trukmė – 10 metų – leis Rusijai vėl įsiveržti, turint atstatytas ir patyrusias karines pajėgas. Siūlomos teritorijų dalybos taip pat prisidės prie karo tęstinumo.
ISW taip pat mano, kad gynėjų pajėgų pasitraukimas iš Donecko srities palygtų Ukrainą neapsaugotą ir leistų Rusijai atnaujinti puolimą pietinėje Charkivo srities dalyje, rytinėje Zaporižios ir Dnipropetrovsko sričių dalyse.
Ketvirtadienį žiniasklaida nutekino JAV ir Rusijos slapta parengtą taikos planą. Plačiau apie jį galite skaityti čia.
