„Reuters“ atskleidė, kada bus priimtas galutinis JAV taikos plano sprendimas

„Reuters“ kalbinti JAV pareigūnai teigia, kad galimo taikos susitarimo dėl Ukrainos galutinės detalės vis dar derinamos.
Sekmadienį Ženevoje vykstančiame JAV, Europos Sąjungos (ES) ir Ukrainos diplomatų susitikime bus siekiama suderinti dėl galutinio taikos plano varianto.
„Reuters“ praneša, kad suderinus plano detales galutinis susitarimas bus pasiektas tik po abiejų šalių lyderių susitikimo.
Vienas JAV pareigūnas teigė, kad D. Trumpo administracija tikisi suderinti dokumento detales, kad būtų parengtas Ukrainai naudingas susitarimas.
„Dėl nieko nebus sutarta iki tol, kol susitiks abu prezidentai“, – teigė jis, turėdamas omenyje D. Trumpą ir V. Zelenskį.
Ketvirtadienį žiniasklaidoje pasirodė JAV ir Rusijos suderintas 28 punktų planas, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
Plane numatoma, kad Ukraina perduotų Rusijai visą Donbasą ir okupuotas Chersono bei Zaporožės sričių dalis.
Mainais siūlomos saugumo garantijos, taip pat numatomas Ukrainos kariuomenės dydžio sumažinimas iki 600 tūkst. karių ir draudimas stoti į NATO.
D. Trumpas pareikalavo, kad Ukraina sutiktų su šiuo planu iki ketvirtadienio, grasindamas pabloginti situaciją, jei Kyjivas atsisakytų. Šeštadienį jis patikslino, esą susitarimo tekstas dar nėra galutinis ir gali būti pakeistas.
Pasak „Politico“, jeigu Kyjivas nesutiks pasirašyti susitarimo, šalis gali netekti prieigos prie JAV karinės ir žvalgybos paramos.
V. Zelenskis situaciją apibūdino kaip sunkų pasirinkimą tarp šalies orumo išsaugojimo ir rizikos prarasti svarbiausią sąjungininką.
Jis pabrėžė, kad sekmadienį Ženevoje vyksiančiame susitikime jis gins savo valstybės interesus.
Pasak „The Washington Post“, Europos šalių lyderiai parengė savo kontrpasiūlymus D. Trumpo planui.
Jie numato strateginių objektų kontrolės grąžinimą Ukrainai ir apribojimų punkto išbraukimą šalies ginkluotosioms pajėgoms.
UkrainaRusijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių