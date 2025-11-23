Žinomas Vokietijos ekspertas rėžė be užuolankų: Rusija gauna tai, apie ką Sovietų Sąjungą tik svajojo

Vokietijos ekspertas pažymėjo, kad slaptai parengto JAV ir Rusijos 28 punktų taikos plano vertinimas gali būti tik vienas – tai yra nauja Versalio sutartis, kurioje baudžiamas ne agresorius, o auka.
Toks susitarimas Rusijai suteiktų apetitą „dar didesniems kąsniams“ ir sąlygas būsimai agresijai.
Pasak eksperto, plano pasirodymas žiniasklaidoje nebuvo atsitiktinumas – Ukraina ir jos prezidentas Volodymyras Zelenskis susiduria su dideliu spaudimu dėl situacijos fronte ir korupcijos skandalo.
„Tokia situacija, kai reikia reaguoti netikėtai ir esant maksimaliam spaudimui, atitinka (JAV prezidento – red. past.) Donaldo Trumpo, bet ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino valdymo stilių.
Kalbant apie žinomą plano turinį, akivaizdu, kad Rusija sugebėjo įgyvendinti beveik visus savo maksimalistinius reikalavimus. O ten, kur Rusijos derybininkai (arba Rusijos derybininkas) turėjo daryti nuolaidas, punktai yra gana nekonkretūs. Tokie nekonkretūs, kad Rusija, bet ne Ukraina, gali su tuo susitaikyti“, – pažymėjo C. Masala.
Pasak profesoriaus, svarbiausias punktas taikos plane yra viso Donbaso atidavimas Rusijai – įskaitant dar neokupuotas teritorijas. Šios teritorijos turėtų būti paverstos demilitarizuota zona.
Nors tai iš pirmo žvilgsnio skamba gerai, realybėje Rusija galėtų palyginti lengvai ir greitai perkelti karius į šią teritoriją ir taip pradėti naują puolimą prieš Ukrainą.
Kitose srityse fronto linija bus įšaldyta, o visos okupuotos teritorijos bus de facto pripažinos kaip priklausančios Rusijai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių skaičius būtų apribotas iki 600 tūkst. karių.
Tačiau C. Masala pažymėjo, kad Rusija ketina padidinti savo armiją iki 1,5 mln. karių – todėl galima pagįstai teigti, kad siekiama struktūrinio Ukrainos nesugebėjimo gintis.
„Jei Ukraina tai priims <...> ji mainais gaus nekonkrečias saugumo garantijas. Pirma, tai neaiškus pažadas dėl „visapusiško“ neagresijos pakto tarp Rusijos, Ukrainos ir Europos, kuris labai primena Budapešto memorandumą.
Kita vertus, nėra jokių aiškių saugumo garantijų iš JAV. Maksimalus dalykas, kurį JAV yra pasirengusios padaryti pagal šį planą, yra „ryžtingi koordinuoti veiksmai“, jei Rusija vėl užpultų Ukrainą. Tačiau už tai turėtų sumokėti kiti“, – pažymėjo ekspertas.
NATO pabaiga
C. Masala išskyrė gerokai blogesnį tokio taikos susitarimo rezultatą. Pasak jo, taikos plano įgyvendinimas reikštų NATO aljanso, kaip mes jį žinome dabar, pabaigą.
Profesorius pabrėžė, kad Rusijos atgrasymas nuo būsimo puolimo prieš „likusią Ukrainą“ dislokuojant Europos karinius lėktuvus Lenkijoje yra visiška Rusijos sekmė. Taip yra todėl, nes JAV įsipareigojimas lieka neaiškus, o pagrindinę naštą gauna europiečiai.
„Kalbama tik apie vadinamąjį atgrasymą atstumu – ne apie karių buvimą Ukrainoje, o apie jų dislokavimą toli nuo galimo fronto. Gerai žinant, kad Rusija pagrįstai abejoja Europos kariniu pajėgumu be JAV“, – pažymėjo ekspertas.
Taikos plano įgyvendinimas reikštų, kad Rusija bus apdovanota už žudynes Ukrainai. Sutikus su jo sąlygomis palaipsniui būtų panaikintos visos įvestos sankcijos, šalis vėl būtų integruota į pasaulio ekonomiką ir sulauktų amnestijos už visus padarytus karo nusikaltimus.
„Taigi, vėl verta pradėti karą. Ir tai dar ne viskas. Rusija gauna tai, apie ką Sovietų Sąjunga galėjo tik pasvajoti – tiesioginę įtaką NATO. Į savo konstituciją būsimą neutralitetą ir atsisakymą tapti NATO nare turi įtraukti ne tik Ukraina.
Aljansas turi pateikti pareiškimą, kad Ukraina niekada nebus priimta į jo gretas. Tai tiesiog Rusijos pergalė prieš NATO – būtent taip dramatiškai reikia tai įvertinti“, – dėstė ekspertas.
Tokios taikos sąlygos reikštų, kad Rusija priverstų NATO peržiūrėti savo politiką. Tuo tarpu Kremlius už tai turi pateikti neaiškų pažadą, neva ateityje niekada nepuls jokios kitos valstybės.
„Tai būtų NATO, kokią mes ją žinome, pabaiga. Jei taip atsitiktų, V. Putinas būtų didesnis nei kada nors buvo (Sovietų Sąjungos diktatorius Josifas – red. past.) Stalinas“, – dėstė ekspertas.
Ekspertas apibendrino, kad Kyjivas ir Europos sostinės negali priimti šio plano esama forma. Jis reikštų nuolatinį Ukrainos nesaugumą nuo būsimų Rusijos puolimų ir pakeistų Senojo žemyno saugumo architektūrą Rusijos naudai.
Taikos plano įgyvendinimas taip pat susilpnintų NATO kaip pagrindinį Europos saugumo garantą.
Parengta pagal „Die Zeit“ inf.