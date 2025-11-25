Rumunijos padangėje – rusiški dronai: nusileido tiesiai ant namo stogo

Incidentas užfiksuotas maždaug 7 valandą ryto. Pasak pareigūnų, į Rumunijos oro erdvę pateko du dronai, pastebėti šalia Ukrainos sienos.
Tulčos apskrities gyventojai gavo įspėjamuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus. Panašūs įspėjimai išsiųsti ir Galaco bei Vranceos apskrityse, gyventojus perspėjus dėl galimo „oro objektų kritimo“.
Dronas nusileido ant stogo
Vienas iš dronų nukrito ant namo Kuhurėščii de Žos kaime Moldovoje. Gyventojai evakuoti, į vietą iškviesta išminuotojų komanda.
Nuotraukoje ant drono matyti raidė „Z“, simbolis, naudojamas ant Rusijos karinių transporto priemonių per karą Ukrainoje. Vietos tarnybos aiškinasi įvykio aplinkybes.
Prie ore operavusių dviejų „Eurofighter“ prisijungė du rumunų F-16. Pažymima, kad tai jau ne pirmas dronų įsibrovimas į Rumuniją.
Panašus atvejis fiksuotas naktį iš lapkričio 18-osios į 19-ąją, kai virš šalies pasirodė rusiškas bepiločio orlaivis, dalyvavęs atakoje prieš Ukrainą. Tarnybos palaiko padidintą parengtį pasienyje.