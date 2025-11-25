PasaulisKonfliktai ir saugumas

Rumunijos padangėje – rusiški dronai: nusileido tiesiai ant namo stogo

2025 m. lapkričio 25 d. 14:06
Lrytas.lt
Antradienio rytą eilinį kartą užfiksuotas Rumunijos oro erdvės pažeidimas. Kaip ir prieš kelias dienas, netoli sienos su Ukraina pasirodė okupantų dronai, praneša „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentas užfiksuotas maždaug 7 valandą ryto. Pasak pareigūnų, į Rumunijos oro erdvę pateko du dronai, pastebėti šalia Ukrainos sienos.
Tulčos apskrities gyventojai gavo įspėjamuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus. Panašūs įspėjimai išsiųsti ir Galaco bei Vranceos apskrityse, gyventojus perspėjus dėl galimo „oro objektų kritimo“.
Dronas nusileido ant stogo
Vienas iš dronų nukrito ant namo Kuhurėščii de Žos kaime Moldovoje. Gyventojai evakuoti, į vietą iškviesta išminuotojų komanda.
Nuotraukoje ant drono matyti raidė „Z“, simbolis, naudojamas ant Rusijos karinių transporto priemonių per karą Ukrainoje. Vietos tarnybos aiškinasi įvykio aplinkybes.
Prie ore operavusių dviejų „Eurofighter“ prisijungė du rumunų F-16. Pažymima, kad tai jau ne pirmas dronų įsibrovimas į Rumuniją.
Panašus atvejis fiksuotas naktį iš lapkričio 18-osios į 19-ąją, kai virš šalies pasirodė rusiškas bepiločio orlaivis, dalyvavęs atakoje prieš Ukrainą. Tarnybos palaiko padidintą parengtį pasienyje.
UkrainaRusijadronas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.