„Reuters“: 28 punktų JAV taikos planas rėmėsi Rusijos dokumentu

Pasak trijų su situacija susipažinusių šaltinių, Rusijos pateiktame dokumente buvo išdėstytos Kremliaus sąlygos karo pabaigai.
Šis dokumentas buvo perduotas spalio viduryje po to, kai Vašingtone D. Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Reuters“ pažymi, kad diplomatinėje kalboje šis dokumentas vadinamas neoficialiu „non-paper“. Neaišku, kodėl D. Trumpo administracija juo rengėsi rengdama galutinę 28 punktų plano versiją.
Jame buvo įrašytos formuluotės, kurias Rusijos vyriausybė jau buvo pateikusi derybose. Tekste buvo nuolaidos, kurios peržengė Ukrainos „raudonąsias linijas“, tokias kaip didelės savo rytinių teritorijų dalies atidavimas.
„Reuters“ patvirtina, kad šis Rusijos pateiktas dokumentas buvo esminė 28 punktų taikos plano dalis, dėl kurio pastarosiomis dienomis vyko intensyvios derybos.
Jį pokalbio telefonu metu aptarė valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Šaltiniai patvirtino informaciją, kad planas bent iš dalies buvo rengiamas spalio pabaigoje vykusiame susitikime Majamyje.
Į jį atvyko specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, Rusijos diplomatas Kirillas Dmitrijevas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
Apie šį susitikimą Valstybės departamente ir Baltuosiuose rūmuose nežinojo daug žmonių.
28 punktų taikos planas sukėlė intensyvų sąmyšį Vakaruose.
Originalus dokumentas nuo paviešinimo labai pasikeitė – devyni iš pirminių 28 punktų buvo išbraukti po JAV ir Ukrainos aukšto rango pareigūnų derybų.
Parengta pagal „Reuters“ inf.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)taikos planas
Rodyti daugiau žymių