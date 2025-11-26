Vašingtonas pareiškė, kad ginklų tiekimas Ukrainai yra ribotas ir negali būti neribotas, pabrėždamas savo norą užbaigti karą. Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Baltųjų rumų atstovės spaudai Caroline Levitt interviu „Fox News“.
Ji pareiškė, kad Jungtinės Valstijos negali be galo tiekti Ukrainai ginklų vykstančio karo su Rusija kontekste.
Pasak C. Levitt, JAV prezidentas investavo milžinišką laiko ir energijos kiekį ieškodamas būdų, kaip išspręsti konfliktą, ir nusipelno pagyrimo už savo pastangas. Ji sako, kad pagrindinis tikslas – sustabdyti žudynes ir galutinai užbaigti karą.
Ukraina sutiko su pakoreguotu JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos tarpininkaujamu taikos planu, tačiau, kaip antradienį pranešė JAV žiniasklaida, dar reikia suderinti keletą smulkių detalių, praneša „Sky News“.
Vašingtonas praėjusią savaitę Kyjivui nusiuntė pirminį 28 punktų taikos planą, o praėjusį savaitgalį Ženevoje abiejų šalių aukšto rango pareigūnai parengė sutrumpintą 19 punktų pasiūlymą.
Europos sąjungininkai, kurie pateikė savo priešpriešinį pasiūlymą 28 punktų planui, pastarosiomis dienomis skubiai surengė keletą susitikimų, siekdami neatsilikti nuo derybų.
28 punktų JAV „taikos planas“ buvo sukurtas specialiojo JAV prezidento pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Rusijos derybininko Kirillo Dmitrijevo. Planas nukaltas buvo per jų susitikimą spalį Majamyje.
Pasak „Bloomberg“, D. Trumpas apie tokį planą sužinojo tik paskutinę minutę. Prestižinis „Bloomberg“ citavo su situacija gerai susipažinusius asmenis.
