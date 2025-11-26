Paviešino pribloškiantį dialogą: pokalbyje tarp S. Witkoffo ir J. Ušakovo – neįtikėtini patarimai Rusijai

Apie tai kalbama minėtų pareigūnų pokalbio įraše, kurį peržiūrėjo ir transkribavo „Bloomberg“.
Spalio 14 d. vykusiame pokalbyje telefonu, kuris truko kiek daugiau nei penkias minutes, S. Witkoffas patarė J. Ušakovui, kaip Rusijos lyderis turėtų su D. Trumpu aptarti taikos pasiūlymų klausimą.
Jo patarimai apėmė pasiūlymus surengti D. Trumpo ir V. Putino pokalbį prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą Baltuosiuose rūmuose vėliau tą savaitę ir pasinaudoti Gazos susitarimu kaip priemone prasiskinti kelią.
„Mes parengėme 20 punktų D. Trumpo planą, kurį sudarė 20 punktų taikai užtikrinti, ir aš galvoju, kad galbūt su jumis padarome tą patį“, – J. Ušakovui sakė S. Witkoffas.
Šis pokalbis pirmą kartą suteikia tiesioginių įžvalgų apie pastaruoju metu S. Witkoffo taikytą derybų su Rusija taktiką ir apie anksčiau šį mėnesį į viešumą iškilusio 28 punktų taikos pasiūlymo pradžią.
V. Putinas šį mėnesį pareiškė manantis, kad JAV planas gali būti panaudotas kaip taikos susitarimo pagrindas, ir pridūrė, jog Maskva gavo jo kopiją.
J. Ušakovas paklausė S. Witkoffo, ar būtų „naudinga“, jei V. Putinas paskambintų D. Trumpui. S. Witkoffas atsakė teigiamai.
Jis taip pat rekomendavo, kad V. Putinas pasveikintų D. Trumpą su sudarytu Gazos taikos susitarimu. Atrodė, kad J. Ušakovas atsižvelgs į tam tikrus patarimus. V. Putinas „pasveikins“ ir pasakys, kad „ponas Trumpas yra tikras taikos žmogus“, sakė jis.
D. Trumpas ir V. Putinas Rusijos prašymu telefonu pasikalbėjo po dviejų dienų, o JAV prezidentas dvi su puse valandos trukusį pokalbį apibūdino kaip „labai produktyvų“. Kiek vėliau jis paskelbė apie planus Budapešte susitikti su Rusijos lyderiu, ir paminėjo, kad V. Putinas pasveikino jį su sudarytu Gazos susitarimu.
S Witkoffas Jungtinėse Valstijose taip pat susitiko su Kremliaus pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu, kuris su J. Ušakovu aptarinėjo Rusijos pasiūlymus dėl taikos plano. Remiantis pranešimu, J. Ušakovas pasisakė už tai, kad pasiūlymuose Baltiesiems rūmams būtų reikalaujama „maksimumo“.
„Žinau, ko prireiks, kad būtų sudarytas taikos susitarimas“, – teigė S. Witkoffas.
„Donecko ir galbūt teritorijų mainų. Bet užuot taip kalbėję, kalbėkime turėdami daugiau vilties, nes manau, kad sudarysime susitarimą“, – dėstė jis.
„Prezidentas suteiks man daug erdvės ir veiksmų laisvės pasiekti susitarimą“, – pridūrė S. Witkoffas.
„Tad jei galime sukurti tokią galimybę, kad po to kalbėjausi su Jurijumi ir mes turėjome pokalbį, manau, jog tai gali lemti svarbius dalykus“, – tvirtino jis.
„Skamba gerai“, – atsakė J. Ušakovas.
Lieka neaišku, kokius pasiūlymus Rusija pateikė JAV ir kiek jie turėjo įtakos galutiniam 28 punktų projektui. Tačiau nuo to laiko Ukraina patiria didelį spaudimą sutikti su pasiūlymu, kurį S. Witkoffas parengė padedamas savo kolegų iš Kremliaus.
Pilnas pokalbis
Pateikiame pilną S. Witkoffo ir J. Ušakovo pokalbį telefonu, kurį transkribavo „Bloomberg“.
Steve'as Witkoffas: Sveikas, Jurijau.
Jurijus Ušakovas: Taip, Steve’ai, sveikas, kaip laikaisi?
S. Witkoffas: Gerai, Jurijau. O tu?
J. Ušakovas : Aš gerai. Sveikinu, mano drauge.
S. Witkoffas: Ačiū.
J. Ušakovas : Tu padarei puikų darbą. Tiesiog puikų darbą. Labai ačiū. Ačiū, ačiū.
S. Witkoffas: Ačiū, Jurijau, ir ačiū už tavo paramą. Žinau, kad tavo šalis tai rėmė, ir ačiū tau.
J. Ušakovas: Taip, taip, taip. Taip. Todėl mes ir sustabdėme pirmojo Rusijos–Arabų viršūnių susitikimo organizavimą.
S. Witkoffas: Taip.
J. Ušakovas: Taip, nes manome, kad tu regione dirbi tikrai gerai.
S. Witkoffas: Na, klausyk. Aš tau kai ką pasakysiu. Aš manau, kad jeigu pavyktų išspręsti Rusijos–Ukrainos reikalą, visi džiūgautų.
J. Ušakovas: Taip, taip, taip. Taip, tau tereikia išspręsti tik vieną problemą. (juokiasi)
S. Witkoffas: Kurią?
J. Ušakovas: Rusijos ir Ukrainos karą.
S. Witkoffas: Aš žinau! Kaip tai išspręsti?
J. Ušakovas: Mano drauge, noriu tavo patarimo. Ar tavo manymu būtų naudinga, jei mūsų vadovai pasikalbėtų telefonu?
S. Witkoffas: Manau, kad taip.
J. Ušakovas: Taip manai. O kada tai būtų įmanoma?
S. Witkoffas: Manau, kai tik tu pasiūlysi — mano žmogus pasiruošęs tai padaryti.
J. Ušakovas: Gerai, gerai.
S. Witkoffas: Jurijau, štai ką aš daryčiau. Mano rekomendacija.
J. Ušakovas: Taip, prašau.
S. Witkoffas: Aš paskambinčiau ir tiesiog pakartočiau, kad tu sveikini prezidentą su šiuo pasiekimu, kad tu tai rėmei, rėmei, kad gerbi jį kaip taikos žmogų ir tau tikrai malonu matyti, kad tai įvyko. Aš taip sakyčiau. Manau, kad nuo to prasidėtų labai geras pokalbis.
Nes — leisk pasakyti, ką sakiau Prezidentui. Sakiau Prezidentui, kad Rusijos Federacija visada norėjo taikos susitarimo. Tai mano įsitikinimas. Aš Prezidentui tai pasakiau, kad tuo tikiu. Ir manau, kad klausimas — esmė — yra ta, kad turime dvi valstybes, kurioms sunku rasti kompromisą, ir kai joms pavyks, turėsime taikos susitarimą.
Net galvoju, kad gal parengsime, kaip ir Gazoje, 20 punktų taikos pasiūlymą. Mes parengėme 20 punktų D. Trumpo planą, 20 punktų taikai, ir galvoju, gal tą patį galime padaryti ir su jumis. Mano esmė tokia...
J. Ušakovas: Gerai, gerai, mano drauge. Manau, šį klausimą mūsų lyderiai galėtų aptarti. Steve’ai, sutinku su tavimi, kad jis (V. Putinas – red. past.) pasveikins, pasakys, kad ponas D. Trumpas yra tikras taikos žmogus ir taip toliau. Tai jis tikrai pasakys.
S. Witkoffas: Bet žinai, kas būtų nuostabu.
J. Ušakovas: Gerai, gerai.
S. Witkoffas: Kas jeigu... kas jeigu... paklausyk manęs...
J. Ušakovas: Aš tai aptarsiu su savo viršininku ir tada tau pranešiu. Gerai?
S. Witkoffas: Taip, nes klausyk, ką sakau. Noriu, kad tu galėtum pasakyti galbūt Prezidentui Putinui, nes tu žinai, kad aš labai gerbiu Prezidentą Putiną.
J. Ušakovas: Taip, taip.
S. Witkoffas: Gal jis galėtų pasakyti prezidentui D. Trumpui: žinai, Steve’as ir Jurijus aptarė labai panašų 20 punktų taikos planą ir tai galėtų būti kažkas, kas padėtų pajudėti į priekį — mes tam atviri, pasirengę nagrinėti, ko reikės taikos susitarimui.
Dabar, nuo manęs tau — aš žinau, ko reikės taikos susitarimui: Donecko ir gal kažkokio apsikeitimo žemėmis. Bet sakau, vietoje tokios kalbos geriau kalbėkime viltingiau, nes manau, mes pasieksime susitarimą. Ir, Jurijau, manau, prezidentas suteiks man daug erdvės ir laisvės šiam susitarimui pasiekti.
J. Ušakovas: Suprantu...
S. Witkoffas: ...tai jeigu galime sukurti tokią galimybę, kad po to, kai aš pakalbėsiu su Jurijumi, ir mes tai aptarsime pokalbyje, tai galėtų vesti prie didelių dalykų.
J. Ušakovas: Gerai, skamba gerai. Skamba gerai.
S. Witkoffas: Ir dar vienas dalykas: Zelenskis penktadienį atvyksta į Baltuosius rūmus.
J. Ušakovas: Žinau tai. (kikena)
S. Witkoffas: Aš dalyvausiu tame susitikime, nes jie nori, kad aš būčiau ten, bet manau, kad jei įmanoma, turėtume surengti skambutį su jūsų vadovu prieš tą penktadienio susitikimą.
J. Ušakovas: Prieš, prieš — taip?
S. Witkoffas: Teisingai.
J. Ušakovas: Gerai, gerai. Supratau tavo patarimą. Aptarsiu tai su savo viršininku ir tada tau pranešiu, gerai?
S. Witkoffas: Gerai, Jurijau, greitai pasikalbėsime.
J. Ųšakovas: Puiku, puiku. Labai ačiū. Ačiū.
S. Witkoffas: Viso, viso.
J. Ušakovas: Viso.
Priartėjo prie susitarimo
Vadovaujantis sąlygomis, kurias JAV iš pradžių pasiūlė anksčiau šį mėnesį, Ukraina turėtų išvesti karius iš tų rytinio Donbaso regiono dalių, kurių Rusija neužėmė karine jėga. Ši teritorija taptų neutralia demilitarizuota buferine zona, tarptautiniu mastu pripažįstama kaip Rusijos. Maskva taip pat gautų faktinį Rusijos pretenzijų į Krymo, Luhansko ir Donecko regionus pripažinimą, o likusi fronto linija, taip pat ir Chersone bei Zaporižioje, būtų iš esmės įšaldyta.
Ukraina ir jos sąjungininkai Europoje primygtinai tvirtina, kad karas turėtų būti nutrauktas palei dabartines linijas.
Lapkričio 20 d. V. Zelenskis pranešė, kad Ukraina gavo JAV pasiūlymus dėl karo užbaigimo. Kitą dieną jis pareiškė, kad Ukraina susiduria su viena iš sunkiausių spaudimo formų nuo visapusiškos invazijos pradžios. Pasak jo, šalis gali būti priversta rinktis arba „prarasti orumą“, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį.
Sekmadienį, lapkričio 23 d., Ukrainos, Europos šalių ir JAV atstovai susitiko Ženevoje, kad aptartų JAV taikos plano pasiūlymus ir tuos, kuriuos pateikė Kyjivas ir Europos partneriai.
Antradienį D. Trumpas nurodė, kad JAV, Ukraina ir Rusija priartėjo prie priimtino susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą, tačiau pripažino, jog nebuvo lengva. Jis taip pat pažymėjo, kad būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu ir V. Putinu tik tada, kai bus pasiektas galutinis taikos susitarimas arba derybos bus baigiamajame etape.
