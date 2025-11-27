Naujas taikos plano skandalas sukėlė klausimų bangą: kas galėjo nutekinti šokiruojantį skambutį

Po prieštaringai vertinamo Donaldo Trumpo 28 punktų taikos plano Ukrainai paskelbimo praėjusią savaitę, su kuriuo nutekinti pokalbiai ir susiję, motyvų tai padaryti galėjo turėti tiek Ukraina ir Europos šalys, tiek pati Amerika ir Rusija, pažymi „The Guardian“.
Naujienų agentūra „Bloomberg“ šią savaitę atskleidė, kad S. Witkoffas Kremliaus atstovui patarinėjo, kaip pelnyti D. Trumpo prielankumą. „Bloomberg“ gavo du pokalbius telefonu, kuriuose dalyvavo S. Witkoffas, Kremliaus patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas ir Rusijos derybininkas Kirilas Dmitrijevas.
Ši istorija sukėlė susirūpinimą dėl JAV prezidento pasiuntinio lojalumo ir galimo Rusijos poveikio JAV deryboms su Ukraina.
„The Guardian“ atkreipia dėmesį, kad naujienų agentūra „Bloomberg“ šią sensacingą naujieną paskelbė be autoriaus pavardės ir datos, tikriausiai siekdama apsaugoti informacijos šaltinio tapatybę. Žiniasklaidos priemonė patvirtino, kad peržiūrėjo ir transkribavo garso įrašą, tačiau nepateikė jokių duomenų apie jo šaltinį ar įrašų autentiškumo patvirtinimą.
„Visgi, atsižvelgiant į (naujienų – red. past.) agentūros reputaciją dėl griežtų (žurnalistikos standartų – red. past.), galima daryti prielaidą, kad priimant sprendimą skelbti informaciją, šaltinis buvo laikomas labai patikimu“, – pažymi „The Guardian“.
Dienraščio teigimu, įrašų autentiškumą iš dalies pripažino ir J. Ušakovas, vadinęs juos „netikrais“, bet atsisakęs komentuoti plačiau, „nes šie skambučiai buvo konfidencialūs“ ir jų nutekinimą vadinęs „nepriimtinu“.
Kodėl tai (ne) Rusija?
Rusijos žvalgyba dažnai nutekina politinių pokalbių įrašus, tačiau, „The Guardian“ teigimu, nėra aiškios priežasties, kodėl būtų siekiama pakenkti J. Ušakovui ar S. Witkoffui.
Vis dėlto, pasak britų dienraščio, atsižvelgiant į pranešimus apie Kremliuje vykstančias kovas dėl galios siekiant nustatyti santykių su JAV kursą, Rusijos nutekinimo atmesti negalima.
Kodėl tai (ne) Ukraina?
Kyjivas galbūt ir norėtų nutekinti pokalbį, kad susilpnintų S. Witkoffą ir atskleistų jo artimus ryšius su Maskva, tačiau nuo tokio veiksmo jį greičiausia atgrasytų rizika susipykti su Vašingtonu. Be to, šifruotus pokalbius perimti būnant užsienyje yra techniškai sudėtinga, priduria „The Guardian“.
Kodėl tai (ne) JAV?
Buvęs aukšto rango žvalgybos pareigūnas britų dienraščiui teigė, kad informacija greičiausiai nutekėjo iš JAV, pažymėdamas, kad tai padaryti galėtų tik CŽV arba NSA.
Visgi, pasak „The Guardian“, nors JAV žvalgybos tarnybose yra daug nepasitenkinimo dabartine politika Ukrainos ir Rusijos atžvilgiu, tokio skambučio įrašo paviešinimas būtų rizikingas ir labai pavojingas žingsnis kiekvienam šių agentūrų darbuotojui.
Europiečiai?
Kito buvusio žvalgybos pareigūno teigimu, labiausiai tikėtina, kad pokalbį nutenkino kurios nors Europos šalies žvalgyba, pasibaisėjusi S. Witkoffo prorusiška pozicija.
Britų dienraščio teigimu, tas faktas, kad „Bloomberg“ gavo garso įrašą, o ne tik pokalbio nuorašą, leidžia manyti, jog šaltinis buvo tiesiogiai susijęs su žvalgybinės informacijos rinkimu arba užėmė pakankamai aukštas pareigas, kad galėtų susipažinti su neapdorota medžiaga.
Šio pokalbio nutekinimas yra netikėtas tuo, kad jis, kaip žinia, greičiausiai paskatins J. Ušakovą keisti savo ryšių palaikymo metodus ir uždarys vertingą žvalgybos informacijos kanalą, reziumuoja „The Guardian“.