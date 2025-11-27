Kremliaus migla virš „taikos plano“: analitikai išaiškino, kam ruošiasi Rusija

Analitikai atkreipė dėmesį į trečiadienį išsakytą Rusijos užsienio reikalų viceministro Sergejaus Ryabkovo pareiškimą.
Jis skirtingas taikos plano versijas vadino „derybų objektu“ ir teigė, kad negali būti jokios kalbos apie bet kokias nuolaidas ar Rusijos požiūrio į „pagrindinius problemų sprendimo“ klausimus atsisakymą.
S. Ryabkovas taip pat pareiškė, kad Kremlius yra „pasiruošęs pasiekti savo tikslų įgyvendinimą“ derybų metu. Tuo atveju, jei būtų nukrypta nuo Maskvos pozicijų, Rusija tą padarytų karinėmis priemonėmis.
ISW manymu, šie pareiškimai parodo, kad Maskva ketina tęsti karą prieš Ukrainą.
S. Ryabkovas savo pranešime taip pat pažymėjo, kad Rusijos pozicija nepasikeitė. Viceministras atkreipė dėmesį į vienas kito „supratimą“, kurį Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Rusija tariamai pasiekė per rugpjūčio Aliaskos viršūnių susitikimą.
Analitikai pažymi, kad ši mintis buvo išsakyta nepaisant to, kad po susitikimo nebuvo paskelbtos jokios viešos sutartys ar susitarimai.
ISW įvertino, kad Kremlius bando pasinaudoti neaiškumu dėl Aliaskos susitikimo rezultatų, kad nuslėptų Kremliaus nenorą ieškoti kompromisų ir ketinimą siekti tik visiškos pergalės Ukrainoje.
Analitikai atkreipė dėmesį ir į Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo žodžius. Reaguodamas į pareiškimą, kad kariaujančios valstybės „dar niekada nebuvo taip arti taikos sudarymo“, jis teigė, neva „dar per anksti apie tai kalbėti“.
ISW analitikai tai laiko dar vienu įrodymu, kad Kremlius save atitolina nuo taikos pasiūlymų ir planų — greičiausiai todėl, kad Rusija ketina juos atmesti.
Sekmadienį Ženevoje vyko JAV ir Ukrainos derybos dėl taikos plano karo Ukrainoje pabaigai.
Šalių pareiškime teigiama, kad delegacijos parengė atnaujintą taikos plano dokumentą. Svarbiausi klausimai buvo palikti tolesniam sprendimui tarp Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio.
„Financial Times“ pranešė, kad po derybų Ženevoje taikos planas sumažėjo nuo 28 punktų iki 19.
Vėliau Abu Dabyje susitiko Rusijos ir JAV atstovai, kurio metu JAV kariuomenės sekretorius Danas Driskollas turėjo pristatyti atnaujintą taikos planą.
RusijaJAVtaikos planas
