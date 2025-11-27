Šaltiniai paneigė gandus: aišku, kas davė startą skandalingoms taikos deryboms

Pasak leidinio, lapkričio 18 d. Baltuosiuose rūmuose surengtas posėdis, apie kurį iki šiol nebuvo skelbta, padėjo pagrindą savaitgalį Ženevoje vykusioms deryboms. Būtent jos pirmą kartą suteikė D. Trumpo komandai tiek daug vilties sustabdyti karą.
Per Ženevos derybas JAV ir Ukrainos atstovai susiaurino siūlomo taikos plano sąlygų sąrašą nuo 28 iki 20 punktų. Anot aukšto rango administracijos pareigūno, dėl 18 punktų pasiektas esminis susitarimas, o likusieji du viešai neaptariami, „nes tai itin jautrūs klausimai“.
Šiais dviem klausimais greičiausiai laikomos Ukrainos teritorinės nuolaidos įsiveržusiems Rusijos okupantams ir saugumo garantijos Ukrainai, kad būtų atgrasyta nuo tolesnės Rusijos agresijos. Būtent jos laikomos sunkiausiu bet kokio susitarimo elementu.
Tuo metu pats D. Trumpas nurodė, kad planas buvo tik pagrindas deryboms.
Misija Kyjive
Per strateginį posėdį Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas pasiūlė, kad pasiūlymą į Kyjivą nuvežtų JAV sausumos pajėgų sekretorius Danas Driscollas, artimas J. D. Vance'o bičiulis.
Pasak vieno šaltinio, jis ir taip ruošėsi vykti į Ukrainos sostinę įvertinti jos kariuomenės pajėgumų ir kovinės dvasios.
„D. Driscollo užduotis iš esmės buvo sąžiningai įvertinti, kokia yra jų karinė padėtis, tiesiogiai bendraujant su kariuomene“, – aiškino vienas administracijos pareigūnas.
„Vienas sunkiausiai įvertinamų dalykų yra ryžtas kovoti“, – pridūrė jis.
Be paties sprendimo paleisti planą, Ovaliniame kabinete vykęs susitikimas priminė kitus Ukrainos strategijos aptarimus, kuriuos D. Trumpo artimiausia aplinka nuotoliu rengia beveik kasdien. Bent kartą per savaitę tokie pasitarimai vyksta ir gyvai Baltuosiuose rūmuose.
Į šį ratą įeina J. D. Vance'as, M. Rubio, administracijos vadovė Susie Wiles ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, o neseniai prie jų prisijungė verslininkas, prezidento žentas Jaredas Kushneris.
Kaip pirmiausia skelbė „Axios“, S. Witkoffas ir J. Kushneris parengė pirminį 28 punktų planą, pasinaudoję panašiu modeliu Gazos taikos derybose.
Kaip gimė taikos planas
Išvydęs dokumentą ir pasitaręs su M. Rubio, J. D. Vance'as inicijavo Baltųjų rūmų susitikimą, kad gautų galutinį D. Trumpo pritarimą.
„Tai nebuvo tiesiog popierius – tai buvo dokumentas, kuris turėjo paleisti visą procesą“, – pabrėžė vienas šaltinis, susipažinęs su posėdžio detalėmis.
Pasak „Axios“, susitikimas vyko tarp kitų renginių Baltuosiuose rūmuose, susijusių su Saudo Arabijos lyderio Mohammedo bin Salmano vizitu. Taigi Ukrainos klausimas buvo svarstomas lygiagrečiai su platesne Artimųjų Rytų darbotvarke.
Leidinys primena, kad būtent Rusija pradėjo karą Ukrainoje, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kol kas rodo mažai noro sąžiningai derėtis.
V. Putinas lėtai stumia frontą Ukrainoje, sunaikino šalies energetikos tinklą prieš atšiaurią žiemą ir nerodo ketinimų stabdyti invaziją, net jei, JAV pareigūnų duomenimis, kas savaitę netenka iki 7 tūkst. kareivių.
Ukrainos politikai, Europos pareigūnai ir JAV kritikai griežtai peikia taikos pasiūlymą, tvirtindami, kad jis suteikia Maskvai nuolaidų, kurių ši neužsidirbo. Tokios nuotaikos apsunkina D. Trumpo administracijos pastangas pristatyti planą kaip subalansuotą.
Gandai apie J. D. Vance'o ir M. Rubio skilimą
Kai M. Rubio savaitgalį išskrido į Ženevą derinti plano detalių su Ukrainos atstovais, tai sukėlė sprogimą internetinių spekuliacijų ir publikacijų. Daugelis jų teigė, esą J. Vance'as ir M. Rubio išsiskyrė dėl požiūrio į Ukrainą.
Antradienio vakarą M. Rubio socialiniame tinkle „X“ paneigė vieną pasakojimą apie neva kilusį „plyšį“ tarp jo ir J. Vance'o.
„Šie žmonės ne tik klysta, jie iš tiesų viską išsigalvoja“, – piktinosi M. Rubio.
Vienas administracijos pareigūnas tvirtino, kad pasakojimas apie dvi konkuruojančias komandas – „Marco Rubio pro-Ukrainos komandą“ ir „J. D. Vance'o anti-Ukrainos komandą“ – yra visiškai klaidingas.
„Tokiu požiūriu ši administracijoje neišgyventum – čia yra tik viena komanda“, – patikino pareigūnas.
D. Trumpo administracijos atstovai ir J. D. Vance'ui bei M. Rubio artimi patarėjai pabrėžia, kad abu viso proceso metu veikė kaip tandemas. Tai esą tęsiasi dar nuo laikų, kai jie buvo draugai ir bendražygiai Senate, jų pagrindiniai štabo nariai draugauja tarpusavyje, o abu dalijasi tuo pačiu patarėju Andrew Bakeriu.
M. Rubio kol kas neparodė noro 2028 metais mesti iššūkį J. Vance'ui prezidento rinkimuose ir ne kartą yra vadinęs viceprezidentą faktišku Respublikonų partijos kandidatu kitam balsavimui. Skirtingai nei J. D. Vance'as, M. Rubio neturi plataus politinių patarėjų rato ar komitetų, kurie jau dabar klotų pamatus būsimai kampanijai.
D. Trumpui dar nepavyko įtikinti V. Putino sėsti prie vieno stalo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau jo patarėjai tikina, kad prezidento ryžtas nesusvyravo.
„Visų dėmesys sutelktas į taikos susitarimą ir žudynių sustabdymą, – akcentavo vienas Baltųjų rūmų patarėjas. – Visa tai prasidėjo nuo šio taikos plano.“
Parengta pagal „Axios“ inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVJames David Vance
