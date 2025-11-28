Derybų del taikos plano kuluaruose – netikėtai iškilusi figūra

Prieš praėjusią savaitę įvykusią kelionę į Kyjivą, kuriame NATO sąjungininkams audringai buvo pristatytas taikos planas, D. Driscollas nebuvo žinomas kaip derybininkas ar diplomatas.
Jis taip pat vyko į Abu Dabį, kur deryboms susitiko Rusijos, Ukrainos ir JAV delegacijos.
JAV kariuomenės sekretorius palaiko artimą draugystę su J. D. Vance'u – kartu jie studijavo Jeilio universitete.
D. Driscollo pasirinkimas parodo apie izoliacinę politiką propaguojančio viceprezidento sugrįžimą į derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos.
„The Guardian“ primena, kad būtent J. D. Vance'as įsikišo į skandalingą Volodymyro Zelenskio vizitą į Baltuosius rūmus vasarį. Jis, pareikalavo, kad šis parodytų D. Trumpui daugiau „pagarbos“.
Šiuo metu manoma, kad užsienio politiką Baltuosiuose rūmuose formuoja keli aukščiausieji D. Trumpo patarėjai – administracijos vadovė Susie Wiles, dešiniosios pakraipos patarėjas Stephenas Milleris, specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, valstybės sekretorius Marco Rubio ir J. D. Vance'as.
J. D. Vance’as aktyviai rėmė praėjusią savaitę nutekintą 28 punktų taikos planą, kurį rengė S. Witkoffas, D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris ir Kremliaus pasiuntinys Kirillas Dmitrijevas.
JAV viceprezidentas parengti taikos susitarimą su Rusija bandė ir atnaujinti santykius su Maskva bandė kadencijos pradžioje.
Tačiau šie bandymai nepavyko ir paliko jo komandą nusivylusią Rusijos diplomatais.
Kadencijos pradžioje jis sulaukė piktų žvilgsnių iš Europos pareigūnų, kadangi savo kalbose kaltino europiečius „bėgant nuo savo rinkėjų“, kurie neva laikosi antiimigracinių ir konservatyvių pozicijų.
Taikos planas labai priminė J. D. Vance'o pozicijas, tad nenuostabu, kad jis tapo vienu iš ryškiausių šio plano remėjų D. Trumpo administracijoje.
Tai įvyko nepaisant kritikos, kad dokumentas labai priminė maksimalistinius Rusijos vadovo Vladimiro Putino reikalavimus.
Savaitgalį J. D. Vance’as teigė, kad taikos susitarimas turi užtikrinti paliaubas, priimtinas abiem pusėms ir užkirsti kelią karo atsinaujinimui.
„Kiekvienas, kas kritikuoja taikos sistemą, su kuria dirba (D. Trumpo – red. past.) administracija, arba klaidingai supranta sistemą, arba iškraipo realybę, – rašė J. D. Vance’as. – Egzistuoja įsivaizdavimas, kad jei tik duosime daugiau pinigų, daugiau ginklų ar daugiau sankcijų, pergalė jau bus ranka pasiekiama.“
„Taiką kurs ne žlugę diplomatai ar politikai, gyvenantys fantazijų pasaulyje. Ją gali sukurti protingi žmonės, gyvenantys realiame pasaulyje“, – pridūrė jis.
Po taikos plano pristatymo J. D. Vance'as paskambino V. Zelenskiui, o D. Trumpas buvo pavedęs savo komandai gauti parašą po taikos susitarimu iki ketvirtadienį vykusios Padėkos dienos. Vėliau JAV prezidentas šio termino atsisakė.
J. D. Vance'as taikos planą palaikė gerokai tvirčiau, nei JAV valstybės sekretorius ir nacionalinio saugumo patarėjas Marco Rubio.
Jis yra tradiciškesnis administracijos „vanagas“, kuris nuo antrosios D. Trumpo kadencijos pradžios sustiprino savo politinę įtaką prezidentui.
M. Rubio sekmadienį išvyko į Ženevą, kur įvyko Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas. Jame buvo norima pakoreguoti pirminį 28 punktų taikos planą, siekiant, kad jis būtų priimtinesnis Kyjivui.
Tačiau jo pirminė reakcija į planą buvo šaltoka: „Tokio sudėtingo ir mirtino karo kaip Ukrainoje užbaigimas reikalauja plataus masto rimtų ir apsikeitimo realistiškomis idėjomis“, – rašė M. Rubio prieš konferenciją.
„Ir tvariai taikai pasiekti reikės, kad abi pusės sutiktų su sudėtingomis, bet būtinomis nuolaidomis. Todėl mes ir toliau rengsime galimų idėjų sąrašą šio karo pabaigai, remdamiesi abiejų pusių indėliu“, – pridūrė jis.
„The Guardian“ pažymi, kad privačiai M. Rubio buvo kur kas labiau skeptiškas. Respublikonų senatorius Mike’as Roundsas praėjusią savaitę pareiškė, kad valstybės sekretorius skambino įstatymų leidėjams paaiškinti, kad tai – tik preliminarus rusų pasiūlymas, o ne D. Trumpo administracijos inicijuota iniciatyva.
„Rubio šiandien mums paskambino ir, manau, labai aiškiai pasakė, kad esame pasiūlymo, kuris buvo perduotas vienam mūsų atstovų, gavėjai, – teigė M. Roundsas. – Tai nėra mūsų rekomendacija, tai nėra mūsų taikos planas.“
M. Rubio greitai ėmė taisyti situaciją ir susilygino su D. Trumpo administracijos pozicijomis.
„Taikos pasiūlymą parengė JAV, – vėliau rašė jis. – Jis pateikiamas kaip tvirtas pagrindas vykstančioms deryboms. Jis remiasi informacija iš Rusijos pusės. Tačiau jis taip pat remiasi ankstesne ir nuolatine Ukrainos informacija.“
