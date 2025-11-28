Karas Ukrainoje. Iš Ukrainos prezidentūros – žinia dėl vieno svarbiausių derybų klausimo: „Niekas negali to padaryti“

Duomenys apie Rusijos pajėgų puolimo tempą rodo, kad Kremliaus karinė pergalė Ukrainoje nėra neišvengiama, o likusi Donecko srities dalis greitu metu nebus užimta, įvertino JAV įsikūrę Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Kremlius nuosekliai teigia, esą Rusijos pergalė yra neišvengiama — ypač nuo tada, kai pirmą kartą pasirodė pranešimai apie 28 punktų taikos pasiūlymą — siekiant priversti Ukrainą ir Vakarus nusileisti Maskvos reikalavimams.
Tačiau ISW įvertino, kad reali padėtis mūšio lauke rodo dar negarantuotą Rusijos pergalę.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ir karinė vadovybė mėgina vaizduoti šalį kaip pajėgią greitai užimti Donecko sritį. Tačiau tikslūs duomenys apie okupantų veržimosi tempą Donecko srityje rodo kitaip – Kremliaus pajėgos artimiausiu metu likusios srities dalies neužims.
Rusijos pajėgos prioritetą teikė Pokrovsko ir Myrnohrado sektoriui, tačiau okupantai čia juda lėtai. Nuo liepos pabaigos iki dabar jų vidutinis veržimosi tempas mieste buvo 0,12 kilometro per dieną.
Rusijos pajėgos užėmė tik apie 66 proc. 11,5 kv. mylių ploto miesto. ISW pažymi, kad rusai jame jau veikia daugiau nei 118 dienų. Tai – itin menki rezultatai, turint omenyje resursus, mestus į šią fronto dalį.
Rusijos veržimosi tempas visame fronte pagreitėjo po rugpjūčio 15 d. Aliaskos viršūnių susitikimo – per šį laikotarpį okupantai užėmė 9,3 kv. kilometrų per dieną.
Tačiau net ir šie skaičiai išlieka maži. Pasak analitikų, jei Rusijos pajėgos išlaikytų pastovų puolimo tempą, jos galėtų užimti likusią Ukrainos kontroliuojamą Donecko srities dalį tik iki 2027 m. rugpjūčio.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių