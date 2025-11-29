Slaptas susitikimas Majamyje: D. Trumpo aplinkos atstovai ir V. Putino sąjungininkas aptarė 2 trilijonų dolerių vertės planą

Nors oficialiai buvo kalbama apie galimą karo užbaigimo scenarijų, Vakarų šaltiniai tvirtina, kad pokalbio esmė buvo visiškai kitokia. K. Dmitrijevas amerikiečiams pateikė milžiniško masto – apie 2 trln. JAV dolerių vertės – projektą, kuriuo būtų atkuriama Rusijos ekonomika.
Jo pagrindas – bendri JAV ir Rusijos verslo projektai, Arkties išteklių panaudojimas bei 300 mlrd. eurų įšaldyto Rusijos turto Europoje pritaikymas kaip finansinis pagrindas. Tarp planų minėtas ir Ukrainos atstatymas, tačiau tik Amerikai vadovaujant procesui.
S. Kushnerio dalyvavimo priežastis buvo aiški – kartu su S. Witkoffu jis siekė, kad būsimose JAV ir Rusijos ekonominėse iniciatyvose amerikietiškas kapitalas turėtų pranašumą prieš europiečius.
Tuo tarpu K. Dmitrijevas bandė įtikinti, kad bendradarbiavimas galėtų apimti dar platesnes sritis: nuo kosminių technologijų kūrimo iki idėjos kartu su „SpaceX“ organizuoti misiją į Marsą. Maskva tikisi, kad tokie pasiūlymai pakeistų JAV požiūrį į Rusiją – iš grėsmės į ekonominę galimybę.
Tokia linija buvo stumiama dar iki D. Trumpo inauguracijos. Rusijos vidinis V. Putino ratas – Timčenka, Kovalčiukas, Rotenbergai – taip pat palaikė ryšius su amerikiečių įmonėmis, siekdami atversti Vašingtoną į savo pusę.
Pasak, „Financial Times“ buvo kalbama net apie „Nord Stream“ dujotiekio atkūrimą, nepaisant jo sprogimo ir galiojančių ES sankcijų. Maskvos strategija aiški: energetikos, Arkties projektų ir retųjų metalų gavybos sandoriai turėtų pakeisti geopolitinę pusiausvyrą ir susilpninti JAV ryšius su Europa.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Steve’as WitkoffasUkraina
Rodyti daugiau žymių