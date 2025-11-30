PasaulisKonfliktai ir saugumas

Dėl rusų naikintuvų – aliarmas Lenkijoje: oro gynybai buvo paruoštos „Patriot“ sistemos

2025 m. lapkričio 30 d. 16:01
Lrytas.lt
Lenkijos kariuomenė laikinai aktyvavo oro gynybos sistemas „Patriot“, kai Rusijos naikintuvai „MiG-31“ skrido virš Baltijos jūros. Apie tai pranešė Vokietijos leidinys „Bild“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak šaltinių, lapkričio 28 dieną keturi Rusijos naikintuvai, galintys nešti aerobalistines raketas „Kinzhal“, skrido vakarų kryptimi, nepalikdami Rusijos oro erdvės Baltijos jūroje.
Dėl šio manevro Lenkija į aukščiausios parengties būseną perkėlė dvi „Patriot“ sistemas, dislokuotas Žešuvo oro uoste. NATO šaltiniai vokiečių leidiniui patvirtino, kad netrukus po to Rusijos orlaiviai apsisuko ir grįžo į savo bazę.
„MiG-31“ – tai sovietinės konstrukcijos dvivietis tolimosios zonos viršgarsinis perėmimo naikintuvas, sukurtas dar XX a. aštuntajame dešimtmetyje. Modernizuota šio modelio versija – „MiG-31K“ – šiuo metu dažnai naudojama Rusijos pajėgų „Kinzhal“ raketų paleidimams kare prieš Ukrainą.
Kitą dieną, lapkričio 29-ąją, Lenkijos kariuomenė paskelbė, kad dėl masinių Rusijos smūgių Ukrainai buvo pakelti ir šalies naikintuvai, o oro gynybos bei radarų žvalgybos sistemos – aktyvuotos budėjimo režimu.
„Atsižvelgiant į Rusijos Federacijos smūgius Ukrainos teritorijoje esantiems taikiniams, Lenkijos oro erdvėje vykdomi karinių oro pajėgų veiksmai.
Vadovaujantis nustatytomis procedūromis, ginkluotųjų pajėgų operatyvinis vadas pasitelkė visus reikiamus pajėgumus“, – skelbė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinės vadovybės pranešimas.
 
LenkijaRusijaBaltijos jūra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.