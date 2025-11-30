Po pokalbių Aliaskoje – sankcijų smūgis: V. Putinas tikino nesupratęs JAV sprendimo

Spaudos konferencijoje Kirgizijoje jis sakė, jog derybų Ankoridže metu susiformavo įspūdis, kad abi pusės rado bendrą supratimą dėl žingsnių, galinčių padėti nutraukti karo veiksmus.
„Remdamiesi derybų rezultatais, manėme, kad kryptis aiški, o tuomet JAV pranešė apie naujas sankcijas. Nebuvo aišku, kas vyksta“, – teigė V. Putinas.
Spalio 22-ąją JAV prezidentas D. Trumpas paskelbė sankcijas dviem pagrindinėms Rusijos naftos bendrovėms – „Rosneft“ ir „Lukoil“ – teigdamas, kad jo pokalbiai su V. Putinu dėl karo Ukrainoje pabaigos „neveda į jokį rezultatą“.
V. Putinas taip pat pakomentavo D. Trumpo siūlymą dėl taikos plano Ukrainai.
Pasak jo, nebuvo vieno susitarimo projekto – tik dokumentų paketas, kuriam dar reikia diskusijų. Kremliaus lyderis nurodė, kad jau kitą savaitę Maskvoje tikisi sulaukti JAV derybininkų delegacijos. Jis pripažino, jog Vašingtonas kai kuriais klausimais atsižvelgia į Rusijos poziciją, tačiau yra temų, kurias būtina toliau aptarti.
V. Putinas pareiškė, kad Rusija esą pasirengusi bet kokiu formatu patvirtinti, jog neturi planų pulti Europos, ir pabrėžė, kad asmenys, teigiantys priešingai, esą tarnauja gynybos pramonės ar privačių kompanijų interesams, arba siekia vidaus politinių dividendų. Jo teigimu, tokie pareiškimai – „nesąmoningi arba sąmoningai klaidinantys“.
V. Putinas dar kartą akcentavo, kad jokio susitarimo nebus, jei Ukrainos kariuomenė nepasitrauks iš paskutinių pozicijų Donecko ir Luhansko regionuose. Ukraina šį reikalavimą atmeta ir neketina teisiškai atsisakyti okupuotų teritorijų.
Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad kitą savaitę laukia svarbūs aukšto lygio pokalbiai, skirti aptarti galimus karo užbaigimo scenarijus.
„Ateinančią savaitę numatytos itin reikšmingos derybos ne tik mūsų komandai“, – sakė V. Zelenskis savo vakarinėje kalboje iš Kyjivo.
Nors detalių jis nepateikė, po pastarojo JAV ir Ukrainos dialogo dėl taikos plano neatmetama galimybė, kad V. Zelenskis ir D.Trumpas gali vėl susitikti. Abi pusės viešai užsiminė, jog daugeliu klausimų jų pozicijos sutampa, o likę skirtumai – nedideli.
Vis dėlto pagrindinis ginčytinas klausimas išlieka Rusijos okupuotų teritorijų statusas.
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (Donald Trump), karas Ukrainoje
