R. Umerovas: JAV prasidėjo Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas taikos planui aptarti

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas.
„Jungtinėse Valstijose jau prasidėjo Ukrainos delegacijos ir Jungtinių Valstijų susitikimas dėl veiksmų siekiant teisingos taikos“, – rašė R. Umerovas.
Jis pažymėjo, kad nuolat palaiko ryšį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, teigdamas, kad „mūsų nurodymai ir prioritetai aiškūs – ginti Ukrainos interesus, vesti konstruktyvų dialogą ir judėti į priekį, remiantis Ženevoje pasiekta pažanga.“
„Mes dirbame, kad Ukraina pasiektų tikrą taiką ir garantuotą saugumą“, – tvirtino jis.
R. Umerovas pridūrė, kad po šiandienos susitikimų delegacija pateiks ataskaitą V. Zelenskiui.
Lapkričio 23 d. Ukrainos, JAV ir Europos pareigūnai susitiko Ženevoje aptarti Vašingtono pateiktą taikos plano pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
Po derybų Ženevoje Ukraina ir Jungtinės Valstijos susitarė tęsti darbą rengiant bendrus pasiūlymus dėl taikos susitarimo. Abiejų šalių atstovai patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai atsižvelgiama į Ukrainos suverenitetą, be to, juo turi būti užtikrinama ilgalaikė ir teisinga taika.
Po derybų šalys parengė atnaujintą ir patobulintą pagrindų dokumentą, kuriame išdėstomos taikos sąlygos.