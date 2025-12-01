V. Putinas jau padėjo parašą: kas įvardyta naujajame dokumente

Žvalgybos duomenimis, Vladimiras Putinas pasirašė dekretą dėl naujos valstybės nacionalinės politikos strategijos iki 2036 m.
Dokumente iškeliama Rusijos, kaip „civilizacinės valstybės“, idėja.
Jame paskelbti ir Rusijos vieningos pilietinės tapatybės kūrmo tikslai.
Kremlius tikisi, kad iki 2036 m. 95 proc. šalies gyventojų save vadins „rusais“, o teigiamo tarpetninių santykių vertinimo lygis pasieks 85 proc.
Viena iš pagrindinių strategijos krypčių – laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų integracija. Maskva planuoja pradėti didelio masto propagandos kampanijas Donecko, Luhansko, Zaporižės ir Chersono srityse. Rusija planuoja slopinti bet kokias Ukrainos nacionalinio identiteto apraiškas, sustiprinti rusų kalbos pozicijas ir suformuoti bendrą Rusijos pilietinį identitetą.
„Toks kursas iš tikrųjų nukreiptas į spartesnę gyventojų rusifikaciją ir agresyvų Ukrainos identiteto slopinimą“, – pabrėžė Ukrainos žvalgybos tarnyba.
Strategijoje taip pat daug dėmesio skiriama vadinamosioms vidinėms grėsmėms – ypač „rusofobijai“, „istorijos iškraipymui“, „nedraugiškų valstybių“ įtakai ir etninių anklavų galimybei.
Kremlius deklaruoja ketinimą sumažinti tarpetninių ir tarpreliginių konfliktų skaičių, aktyviau naudodamas socialinius tinklus ir vaizdo platformas „tradicinėms vertybėms“ propaguoti.
Atskirai vyriausybei pavesta dirbti siekiant sukurti „objektyvų“ Rusijos įvaizdį užsienyje kaip „demokratinės ir teisinės valstybės“. Maskva planuoja pasitelkti tarptautines platformas, kad pasaulinei auditorijai susidarytų lygių teisių ir laisvių įspūdis, nepaisant ksenofobijos augimo ir etnocentrinių naratyvų stiprėjimo šalyje.
„Strategijos įgyvendinimas dar labiau susiaurins tautinių mažumų teises ir sustiprins informacinės erdvės kontrolę“, – pažymėjo žvalgybos tarnyba.
Kovo 20 d. Putinas išleido dekretą, įpareigojantį Ukrainos piliečius, turinčius tariamą „nelegalių statusą“, iki 2025 m. rugsėjo 10 d. išvykti iš okupuotų Ukrainos ir Rusijos Federacijos teritorijų arba „sureguliuoti jų teisinį statusą“.
Parengta pagal nv.ua informaciją.
