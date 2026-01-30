Irano ministras: esame pasirengę tiek deryboms, tiek karui

D. Trumpas, be kita ko, reikalauja, kad Iranas apribotų balistinių raketų nuotolį bei atsisakytų urano sodrinimo.
A. Araghchi pabrėžė, kad gynybos strategijos ir raketų sistemos niekada nebus derybų objektas. Iranas esą išsaugos savo gynybinius pajėgumus, ir, jei reikės, net išplės. Diplomatijos vadovas įspėjo JAV, kad karinis konfliktas šį kartą gali peržengti dvišalio karo ribas.
Derybos turi vykti abipusių interesų ir abipusės pagarbos pagrindu, kalbėjo A. Araghchi. Anot jo, dar nepasirengta susitikimui su JAV atstovais. Prieš derybas esą turi būti nuspręsta dėl jų turinio, formato, vietos ir datos.
Turkija mėgina imtis potencialios tarpininkės vaidmens. Atnaujinti derybas „labai svarbu“, kad būtų išvengta „naikinančio“ karo regione, sakė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas. Iranas pasirengęs dialogui, tačiau tik „sąžiningomis ir teisingomis sąlygomis“, pabrėžė A. Araghchi.
Pasak turkų žiniasklaidos, įskaitant laikraštį „Hürriyet“, prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas paprašė JAV kolegos Donaldo Trumpo aukštų trišalių pokalbių su Iranu. Turkų šaltiniai patvirtino šias pastangas.