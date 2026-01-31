Civilinės gynybos agentūra: Gazoje per Izraelio atakas žuvo 32 žmonės

14 žmonių žuvo per ataką prieš policijos nuovadą Šeicho Radvano rajone Gazos miesto šiaurėje, agentūrai dpa sakė atstovas Mahmudas Bassalas.
Dar septyni žmonės žuvo Gazos Ruožo pietuose, kai buvo apšaudyta palapinė, kurioje gyveno vidaus pabėgėliai, sakė jis.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad atakavo Gazos Ruože veikiančių teroristinių organizacijų „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ vadus ir infrastruktūrą. Tarp taikinių buvo ginklų sandėlis, ginklų dirbtuvės ir dvi „Hamas“ paleidimo aikštelės, sakė kariuomenė.
Šios informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.