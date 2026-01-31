PasaulisKonfliktai ir saugumas

Civilinės gynybos agentūra: Gazoje per Izraelio atakas žuvo 32 žmonės

2026 m. sausio 31 d. 15:21
Per Izraelio aviacijos smūgius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 32 žmonės, šeštadienį pranešė Palestinos civilinės gynybos agentūra.
14 žmonių žuvo per ataką prieš policijos nuovadą Šeicho Radvano rajone Gazos miesto šiaurėje, agentūrai dpa sakė atstovas Mahmudas Bassalas.
Dar septyni žmonės žuvo Gazos Ruožo pietuose, kai buvo apšaudyta palapinė, kurioje gyveno vidaus pabėgėliai, sakė jis.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad atakavo Gazos Ruože veikiančių teroristinių organizacijų „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ vadus ir infrastruktūrą. Tarp taikinių buvo ginklų sandėlis, ginklų dirbtuvės ir dvi „Hamas“ paleidimo aikštelės, sakė kariuomenė.
Šios informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.
