Istorija kartojasi: į Lenkiją iš Baltarusijos įskrido kontrabandiniai balionai

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė (DORSZ) socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad į Lenkijos oro erdvė naktį iš šeštadienio į sekmadienį įskridę objektai buvo stebimi kariniuose radaruose ir nekėlė grėsmės Lenkijos oro erdvės saugumui.
Sienos apsaugos tarnyba teigia, kad tai greičiausiai buvo kontrabandiniai balionai. Pradėtas tyrimas siekiant nustatyti incidento aplinkybes.
Pasieniečiai pridėjo, kad tarnybos tikrina kiekvieną signalą apie pažeidimą ar priartėjimą prie Lenkijos sienos.
Kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos į Lenkiją įskrido ir ankstesnę naktį. Varšuva teigia, kad prie kontrabandinių balionų skrydžių prisideda Baltarusijos valstybė, kuri yra Rusijos sąjungininkė, o tokie veiksmai yra platesnio hibridinio karo prieš Lenkiją dalis.
ELTA primena, kad kontrabandiniai balionai taip pat skrenda iš Baltarusijos į Lietuvą. Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų keliamo pavojaus ne kartą buvo stabdoma 2025 m. spalį, lapkritį bei gruodį.
Sausio 27 d. vakarą ir sausio 28 d. naktį Vilniaus oro uostas savo veiklą dėl balionų grėsmės stabdė tris kartus.