Izraelis atidarė sienos kirtimo punktą Gazos Ruože

Tačiau žmonių judėjimas bus leidžiamas tik nuo pirmadienio, nes vyksta diskusijos dėl saugumo ir veikimo procedūrų, paskelbė Izraelio naujienų agentūra „Ynet“. Anot jos, tai bandomasis sienos kirtimo punkto atidarymas.
Izraelio atstovė patvirtino, kad Rafacho sienos kirtimo punktas atidarytas, o palestiniečių šaltiniai paskelbė, kad iš pradžių iš Gazos Ruožo bus leista išvykti 50-iai pacientų ir juos lydintiems asmenims.
Šaltiniai Egipto saugumo struktūrose teigė, kad Izraelis kol kas neatidarė sienos perėjimo punkto Palestinos pusėje.
Izraelis kontroliuoja Gazos Ruožo sienas po spalį paskelbtų paliaubų, dėl kurių susitarta po daugiau nei dvejus metus trukusio karo.
Skaičiuojama, kad nuo pirmadienio iš Gazos Ruožo per dieną išvykti bus leidžiama apie 150 žmonių, o 50 galės atvykti.
Izraelis anksčiau šią savaitė skelbė, kad ribotam skaičiui žmonių bus leidžiama kirsti pasienio punktą Gazos pietuose po to, kai palestiniečių ekstremistų grupuotė „Hamas“ perdavė paskutinio Gazoje laikyto žydų įkaito kūną.
Sienų atidarymas Gazos Ruože yra JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano dalis.
Tačiau Izraelio valdžia teigia, kad į Gazos Ruožą bus leista grįžti tik maždaug 42 tūkst. palestiniečių, kurie išvyko per Izraelio karą prieš „Hamas“.
Pasak palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos, apie 20 tūkst. sergančių palestiniečių laukia, kada galės išvykti gydytis į Egiptą. Tarp jų 440 pacientų susidūrė su ūmiais ligos atvejais, o jų gyvybėms gali grėsti pavojus.
Žmonių, kuriems reikalinga skubi pagalba, sąraše yra ir 4 tūkst. vėžiu sergančių pacientų bei 4,5 tūkst. vaikų.
Atvykimas į ir išvykimas iš Gazos bus leidžiamas bendradarbiaujant su Egiptu, po Izraelio atlikto saugumo patikrinimo ir Europos Sąjungos misijos vykdomos patikros.
Iki šiol į suniokotą palestiniečių teritoriją per Izraelio sienos kirtimo punktus buvo leidžiama gabenti tik ribotą humanitarinę pagalbą.
ELTA primena, kad Karas Gazos Ruože prasidėjo po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, kai teroristai nužudė 1 221 žmogų ir pagrobė 251 įkaitą.
Izraelis atsakė karo veiksmais prieš „Hamas“ Gazos Ruože, kuris buvo nuniokotas.
Per dvejus metus trukusį karą žuvo daugiau nei 71 tūkst. žmonių, rodo palestiniečių sveikatos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
IzraelisGazos RuožasEgiptas
Rodyti daugiau žymių