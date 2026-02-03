Izraelio pareigūnas: JAV pasiuntinys S. Witkoffas Jeruzalėje susitiko su B. Netanyahu

Pareigūnas naujienų agentūrai AFP pasakė, kad susitikimas įvyko Jeruzalėje, tačiau jokios informacijos apie jo darbotvarkę nesuteikė.
Susitikimas įvyko tuo metu, kai Jungtinės Valstijos šią savaitę turėtų surengti derybas su Iranu – didžiausiu Izraelio priešu.
Vienas arabų pareigūnas, pageidavęs likti nežinomu, naujienų agentūrai AFP pranešė, kad derybininkų susitikimas po Ankaros, Egipto, Omano ir Kataro diplomatinių intervencijų greičiausiai bus surengtas penktadienį Turkijoje.
Antradienį vykusios S. Witkoffo derybos su B. Netanyahu – jau antrasis judviejų susitikimas per mažiau nei dvi savaites. Pirmesnis JAV pasiuntinio vizitas įvyko likus keletui dienų iki Rafacho pasienio kontrolės punkto atidarymo.
Izraelio žiniasklaida tuo metu pranešė, kad S. Witkoffas ir jo kolega, JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris, primygtinai ragino Izraelį atidaryti šį sienos kirtimo punktą.
JAVSteve’as WitkoffasBenjaminas Netanyahu
